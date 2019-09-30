2019-09-30T10:35:36+03:00
Общество

В Сыктывкаре пенсионеры 1 октября смогут добраться на своих дач бесплатно

Акция будет действовать на десяти маршрутах
Наталия БЕШКАРЕВА
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В течение 1 октября сыктывкарские пенсионеры смогут воспользоваться дачными маршрутами бесплатноВ течение 1 октября сыктывкарские пенсионеры смогут воспользоваться дачными маршрутами бесплатноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 1 октября, сыктывкарские пенсионеры смогут воспользоваться проездом на общественном транспорте совершенно бесплатно. Льготный проезд в течение одного дня коснется десяти маршрутов.

Такую акцию решило провести «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» в честь Международного дня пожилых людей. Как уточнили в пресс-службе САТП №1, чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, пассажирам необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Акция будет действовать лишь 1 октября. В этот день пенсионеры столицы Коми смогут ездить бесплатно по следующим маршрутам:

№30 «Железнодорожный вокзал — Дырнос-3»; №36 «Орбита — Дырнос-3»; №38 «ул. Карла Маркса — Дырнос-3»; №109 «Железнодорожный вокзал — Марты-Ю»; №111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистраль»; №124 «Железнодорожный вокзал — Морово»; №125 «Орбита — Мелиоратор»; №126 «Орбита — Максаковские дачи»; №127 «Орбита — Морово»; №128 «ул. Карла Маркса (Рынок) — Човские Зори».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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