В Сыктывкаре пенсионеры 1 октября смогут добраться на своих дач бесплатно
Во вторник, 1 октября, сыктывкарские пенсионеры смогут воспользоваться проездом на общественном транспорте совершенно бесплатно. Льготный проезд в течение одного дня коснется десяти маршрутов.
Такую акцию решило провести «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» в честь Международного дня пожилых людей. Как уточнили в пресс-службе САТП №1, чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, пассажирам необходимо предъявить пенсионное удостоверение.
Акция будет действовать лишь 1 октября. В этот день пенсионеры столицы Коми смогут ездить бесплатно по следующим маршрутам:
№30 «Железнодорожный вокзал — Дырнос-3»; №36 «Орбита — Дырнос-3»; №38 «ул. Карла Маркса — Дырнос-3»; №109 «Железнодорожный вокзал — Марты-Ю»; №111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистраль»; №124 «Железнодорожный вокзал — Морово»; №125 «Орбита — Мелиоратор»; №126 «Орбита — Максаковские дачи»; №127 «Орбита — Морово»; №128 «ул. Карла Маркса (Рынок) — Човские Зори».
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ИСТОЧНИК KP.RU