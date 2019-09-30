В Усть-Куломском районе голодный медведь взломал хлев и задрал шесть овец

В поселке Диасёръя Усть-Куломского района Коми медведь залез в хлеб местной жительницы и задрал шесть овец. О наглости косолапых, из-за которых люди боятся выходить на улицу, порталу «КП в Коми» рассказал житель поселка Михаил Смирнов.

Ущерб от ночного визита косолапого жительница Диасёръи оценила сегодня утром — целых шесть овец пали жертвами лесного хищника. Это не единственный случай нападения медведей в Усть-Куломском районе. В конце сентября в селе Вольдино хищник залез в хлев, где убил четырех овец. Чуть ранее другой хозяин тайги убил 10 овец на пастбище в поселке Нижний Ярашъю.

- Не так давно местные охотники убили одного медведя. Между тем, по подсчетам жителей около поселка ходят не менее десяти косолапых! - рассказал Михаил Смирнов.

Начальник Управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Коми Андрей Климов рассказал, что в засилье хищных животных в Усть-Куломском районе зачастую виноват человеческий фактор.

Фото Михаила Смирнова

- Летом мы проводили проверки в Усть-Куломском районе и выяснили - нападение медведей на домашних животных было вызвано тем, что коровы и овцы гуляли на территории охотничьих угодий или по опушкам, которые гранили с лесным фондом. Человеческий фактор здесь присутствует без всяких сомнений, - отметил Андрей Климов.

До местных жителей доносят информацию об укреплении хозпостроек и хлевов, чтобы не допустить нападение хищников. Кроме всего прочего, охотобщество «Вычегда» на территории Усть-Куломского района выдает разрешения охотникам на отстрел в рамках регулирования численности животных.

- Что касается обеспечения безопасности людей, то местные жители могут сообщать о фактах нападения на животных сотрудникам полиции. Те должны выехать на место и, если существует опасность жизни и здоровья людей, отстреливать животных. Иногда местные жители заблуждаются и полагают, что органы государственной власти могут войти на территорию охотничьих угодий и отстрелять медведей и волков. Это не так, на территории населенных пунктов действует полиция, на территории охотничьих угодьев — только охотники, - подытожил специалист.

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