2019-09-30T17:28:00+03:00
Общество

Петицию об убитом в Ухте раненном медвежонке подписали более 360 тысяч человек

Активисты также обратились в правоохранительные органы
Дарья ЮДИНА
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Медвежонок бродил рядом с помойкой. Фото Натальи ЛитвиновойМедвежонок бродил рядом с помойкой. Фото Натальи Литвиновой
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На онлайн-платформе change.org разместили петицию о застреленном в Ухте медвежонке. Активистка из Москвы Елена Хмелёва хочет, чтобы тех, кто убил медвежонка, нашли и возбудили в отношении них уголовное дело. На данный момент петицию подписали более 360 тысяч человек.

Напомним, что в ухтинском поселке Водный к людям вышла медведица с двумя медвежатами: косолапые облюбовали помойку, где было много съедобных отходов. Позже медведицу застрелили. Один детеныш пропал, а второго ранили.

Общественники захотели спасти раненного медвежонка. Они связались с благотворительным фондом помощи животным «Бим». Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин дал добро на отлов маленького Потапыча, подписав соответствующий приказ. Специалисты уже приготовились к вылету, для транспортировки животного нашли машину. Но все усилия пошли прахом: два человека застрелили медвежонка, погрузили в машину и уехали.

Выяснить, кто же убил медвежонка, активисты пытаются с помощью петиции. Обращения с просьбой о расследовании отправили в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Также автор петиции написала обращения к Владимиру Путину и Сергею Гапликову, прося взять ситуацию под личный контроль. За два дня петицию подписали более 360 тысяч человек.

Сотрудники ухтинского управления по делам ГО и ЧС, которые хлопотали о перевозке раненного медвежонка, также написали заявление в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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