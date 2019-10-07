2019-10-07T15:15:21+03:00
Общество

То горит, то не горит. Сыктывкарская стела перестала сиять неоновым светом за 1,3 млн рублей

В мэрии рассказали, что произошло
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото сыктывкарской мэрииФото сыктывкарской мэрии
Изменить размер текста:

16 сентября в Сыктывкаре Монумент трудовой славы «на кольце» засиял синим неоном — на него ушло более полукилометра специальной светодиодной ленты. Не прошло несколько недель, как стела перестала сверкать по вечерам. В мэрии объяснили, что произошло.

- В городе существует каскадная система включения освещения. Это значит, что все улицы включаются поэтапно. При этом в процессе возникают незначительные колебания напряжения. Световое оборудование оказалось чувствительно к этим перепадам напряжения в сети. Поэтому сейчас подрядная организация оборудует на стеле специальные устройства, которые стабилизируют напряжение, - рассказали в мэрии.

Планируется, что в ближайшее время подрядчики закончат эти работы, и стела снова засияет голубым неоном. Напомним, что длина неоновой ленты составляет 525 метра. Украшение иллюминацией одного из символов столицы Коми обошлось мэрии Сыктывкара в 1 млн 314 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Деревьев мало, но спасибо за скамейки и дорожки». Сыктывкарцы оценили обновленный парк в местечке Строитель

Раньше сквер был похож на неухоженный лес, а сейчас - на настоящий парк (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном
Колумнист КП Дмитрий Стешин попытался представить наших ближайших потомков и пришел к неутешительному выводу - следующее поколение станет «цифровыми нищими» без собственности и семьи
Новости 24
Жители Усинска выкидывали строительный мусор с пятого этажа прямо во двор
Прибывшие в села Коми фельдшеры скорой помощи могут получить по 350 тыс руб
Погода в Коми: понижение температуры и мокрый снег
В Княжпогостском районе Коми столкнулись маршрутка и иномарка: трое пострадали, один погиб
Сыктывкарские баскетболистки обыграли московских
В Сысольском районе столкнулись три авто: погиб мужчина
В Воркуте горел дом: эвакуировались 10 человек
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали два человека
В Сыктывкаре кондуктор не пустил в автобус детей, потерявших деньги
В ДТП в Сыктывкаре пострадала двухлетняя девочка
На пожаре в Корткеросском районе спасли мужчину
Коми стала одним из аутсайдеров по темпу роста экономики
В Коми завершили расследование «дела энергетиков»
В Коми появится станция предупреждения о ракетном нападении
В Воркуте отменили занятия в школах из-за плохой погоды
Жителей Коми на выходных ждут долгие дожди
В Жешарте пятилетний малыш прыгнул с зонтом из окна третьего этажа
В Усть-Вымском районе ищут очевидцев смертельной аварии
В Ухте пропал вахтовик из Перми с яркими браслетами на руке
Воркутинцы хотят летать в Санкт-Петербург по разумным ценам
Жительница Сыктывкара погибла в Санкт-Петербурге
Тепло и мокро. Прогноз погоды в Коми на октябрь
Верховный суд Коми сегодня примет решение по делу Василия Гончаренко
В Ижме пропал 59-летний мужчина
Виновника страшного ДТП в местечке Кочпон-Чит этапировали в СИЗО
Старейшая библиотека Коми будет работать по новому адресу
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В Сыктывкаре жертвами ДТП стали пожилая женщина и 6-летний ребенок
Сыктывкарец отправится за решетку за царапины на машинах