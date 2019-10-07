То горит, то не горит. Сыктывкарская стела перестала сиять неоновым светом за 1,3 млн рублей

16 сентября в Сыктывкаре Монумент трудовой славы «на кольце» засиял синим неоном — на него ушло более полукилометра специальной светодиодной ленты. Не прошло несколько недель, как стела перестала сверкать по вечерам. В мэрии объяснили, что произошло.

- В городе существует каскадная система включения освещения. Это значит, что все улицы включаются поэтапно. При этом в процессе возникают незначительные колебания напряжения. Световое оборудование оказалось чувствительно к этим перепадам напряжения в сети. Поэтому сейчас подрядная организация оборудует на стеле специальные устройства, которые стабилизируют напряжение, - рассказали в мэрии.

Планируется, что в ближайшее время подрядчики закончат эти работы, и стела снова засияет голубым неоном. Напомним, что длина неоновой ленты составляет 525 метра. Украшение иллюминацией одного из символов столицы Коми обошлось мэрии Сыктывкара в 1 млн 314 тысяч рублей.

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