2019-09-28T18:56:01+03:00
Общество

Сыктывкарская «битва за просрочку попала на федеральный канал

Это произошло на улице Мира
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Эксперты объяснили, зачем магазин выбрасывает просроченные продуктыЭксперты объяснили, зачем магазин выбрасывает просроченные продуктыФото: Кадр видео
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В Сыктывкаре пенсионеры устроили битву за тележку с просроченными продуктами. Происходящее попало в сюжет телеканала РЕН-ТВ.

Магазин сети «Магнит», расположенный на улице Мира, выбрасывает просроченные продукты в мусорные баки. Это заметили сыктывкарцы. Некоторые из них стали переворачивать баки, чтобы вытащить оттуда еду. Кроме того, 25 сентября сотрудники магазина вывезли целую тележку с такими продуктами. В этом там собрались люди и стали вырывать еду друг у друга. Среди них были как и те, кто похожи на бездомных, так и довольно прилично одетые люде.

В сыктывкарском магазине не потрудились объяснить, зачем они это делают. Экономист Андрей Бунич заявил, что такой способ избавиться от старых продуктов позволяет не платить за их утилизацию. Того же мнения придерживается и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Кроме того, он отметил, что люди, которые едят просроченные продукты, рискуют получить целый букет заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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