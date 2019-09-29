2019-09-29T17:38:19+03:00
Общество

Жители Коми рассказали, как развивать Воркуту и Инту

Уже поступило 15 предложений
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Фото: администрация ВоркутыФото: администрация Воркуты
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От жителей Коми начали поступать предложения о том, как развивать Воркуту и Инту. Эти идеи опубликованы на портале «Активный регион».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил федеральному кабмину и правительству Коми разработать план развития Воркуты и Инты. Глава государства подчеркнул, что особое внимание нужно уделить поддержке занятости населения. Президент также поручил определить перспективы развития угледобычи. Кроме того, чиновники должны продумать и финансовое обеспечение этого плана. Поручение президента должно быть выполнено до 31 декабря 2019 года.

По поручению главы Коми Сергея Гапликова была создана онлайн-приемная. Туда начали поступать первые предложения по развитию Инты и Воркуты. Уже поступило 15 идеи. В основном они исходили от жителей этих же городов.

В частности, северяне предлагают построить дорогу до Воркуты, развивать туризм в нацпарке «Югыд Ва», оптимизировать коммунальную инфраструктуру, жилищного фонда, ремонтировать учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также газифицировать Интинской ТЭЦ.

Как передает «Комиинформ», внести предложения в план развития Инты и Воркуты могут все жители республики до 15 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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