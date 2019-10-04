Раненного под Ухтой медвежонка неизвестные убили с особой жестокостью

Жестокое и бессмысленное убийство раненного медвежонка под Ухтой в конце сентября взбудоражило зоозащитников страны. Организовавшая спасательную операцию по спасению косолапого общественница Екатерина Нимак рассказала ухтинской передаче «День», что знает о живодерах.

- Очевидцы говорят, что медвежонка не просто застрелили, но и вспороли косолапому живот. Не сразу он умер, - поделилась подробностями Екатерина Нимак.

Напомним, что свалки на дачах недалеко от поселка Водный под Ухтой давно привлекли медведицу и двух ее отпрысков. Лесные обитатели облюбовали «столовую», но трапезничала семья косолапых в том месте недолго. Медведицу убили, один медвежонок пропал, второй остался в районе дач — он был ранен и не мог далеко уйти.

Местные жители забили тревогу — детеныш опасности не представлял, ему нужна была помощь. Общественница Екатерина Нимак связалась с фондом защиты животных «Бим», который согласился взять малыша в реабилитационный центр. Одновременно редактор информационной программы «День» Наталья Крутских связалась с министром природных ресурсов Коми, который подписал приказ на регулирование численности путем отлова, а не отстрела. Масштабная спецоперация складывалась успешно — нашли машины, ветеринаров, со дня на день ждали специалистов из фонда помощи животных. Но мишку спасти не упаслось — его убили неизвестные.

Недавно на онлайн-платформе change.org разместили петицию о застреленном мишке - активистка из Москвы Елена Хмелёва хочет, чтобы тех, кто убил медвежонка, нашли и возбудили в отношении них уголовное дело. На данный момент петицию подписали более 360 тысяч человек!

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Активисты также обратились в правоохранительные органы (подробности).