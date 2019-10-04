От фестиваля фантастического кино до театральных дебютов: первые октябрьские выходные в Сыктывкаре

У первых октябрьских выходных в Сыктывкаре хорошее меню. Пищей для ума станут фильмы международного фестиваля фантастических фильмов, пищей для сердца спектакли в драмтеатре и Театре оперы и балета. Активным горожанам придется по вкусу танцевальная вечеринка. Для тех, кто скучает по хорошему року, припасен свой десерт концерт группы «Relative». Подробности всех событий уик-энда с 4 по 6 октября.

ЧТО: Отпустите плохое настроение на танцевальной вечеринке. В программе — танцы на любой вкус: линди хоп, бачата, танго, сальса, кизомба, дискофокс, групповые анимации, «медляки». Стоимость — 200 рублей.

ГДЕ: Первомайская улица, 70 «с», зал на втором этаже.

КОГДА: 6 октября в 19 часов.

Кадр из фильма "Товарные войны". Источник: https://vk.com/revoltcentre

ЧТО: «Best Sci-Fi» — самый крупный международный фестиваль фантастического короткометражного кино. На этих выходных он впервые приедет в Сыктывкар: в столице Коми покажут восемь фильмов на французском, итальянском и английском языках с русскими субтитрами. После показа у каждого зрителя будет возможность проголосовать за понравившийся фильм. Стоимость билетов — 200 рублей, для студентов и пенсионеров — 150 рублей.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 4 октября в 18 часов.

ЧТО: На сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина сейчас проходит III Северный театральный фестиваль, в котором участвую труппы из разных регионов России. В воскресенье свой спектакль покажет Драматический театр на Васильевском из Санкт-Петербурга. «Человек из машины» расскажет об отношениях с идеальным возлюбленным-роботом, которого создают по заказу главной героини.

ГДЕ: Академический театр драмы имени Виктора Савина (Первомайская улица, 56).

КОГДА: 6 октября в 18 часов.

ЧТО: Сегодня ребята из сыктывкарской группы «Relative» будут играть в клубе «Маяковский». Музыканты исполнят свои песни и каверы на старые рок-хиты. Стоимость билета — 200 рублей.

ГДЕ: 4 октября в 21 час.

КОГДА: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

ЧТО: На следующей неделе сыктывкарцы увидят второй фильм из программы кочующего фестиваля «Кино в пути». «Освобождение: инструкция по применению» — это история о людях, которые живут психоневрологических интернатах в сибирской провинции. У этих людей нет семьи, работы, свободы, и фильм сосредоточится на их борьбе за утраченное.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 12 октября в 18 часов.

ЧТО: Сегодня в Театре оперы и балета будет сразу два дебюта. Дарья Гапонова исполнит роль Сильвы в одноименной оперетте Имре Кальмана, а помогать ей будет дирижер Леонид Привалов, который впервые выйдет на сцену сыктывкарского театра. В воскресенье можно отправиться всей семьей на сказочную оперу «Королевский бутерброд». Ровно через неделю артисты покажут другую сказку — мюзикл «Золотой цыпленок». Билеты на все постановки можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая, 34).

КОГДА: Оперетта «Сильва» — 4 октября в 18 часов 30 минут; опера «Королевский бутерброд» — 6 октября в 11 часов; мюзикл-сказка «Золотой цыпленок» — 13 октября в 11 часов.

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