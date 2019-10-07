В Коми сделают перерасчет за капремонт

Жителям Коми сделают перерасчет за капремонт. Причина решение Верховного суда, который признал постановление об увеличении платы за капремонт недействительным.

Напомним, что в этом году размер взносов за капремонт увеличили: в зависимости от места проживания жители республики платили от 7,38 до 9,15 рублей за квадратный метр. Сыктывкарец Иван Мартюшев счел повышение незаконным, и отправился в суд с иском. Верховный суд посчитал, что увеличение взноса действительно противоречило нормам законодательства: изменять размер платы за капремонт можно только раз в три года после окончания предыдущей программы. В итоге, орган правосудия отменил постановление о повышении взносов за капремонт. Недавно решение Верховного суда вступило в силу.

Сейчас жители Коми будут платить за капремонт по следующим нормативам: от 2,46 до 3,05 рублей за квадратный метр. Также в квитанциях за капитальный ремонт за четвертый квартал 2019 года учтут перерасчет за соответствующую часть сентября.

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