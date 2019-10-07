Известного в Коми журналиста Марину Щербинину не стали арестовывать
Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло заседание по делу известного в Коми журналиста Марины Щербининой. Суд принимал решение об изменении меры пресечения. В итоге, она осталась прежней запрет на совершение определенных действий.
Напомним, что Марину Щербинину обвиняют в смерти мужа. По версии следствия, супруги повздорили, и подозреваемая несколько раз ударила мужа по голове. На следующий день мужчину отправили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание от закрытой черепно-мозговой травмы.
Следователи завели уголовное дело на журналиста. Сначала культурного обозревателя обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего. После преступление переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.
Марина Щербинина свою причастность к гибели мужа отрицает. Журналистское общество республики также настаивает на невиновности коллеги: репортеры даже собирали подписи в её защиту.
Следователи, наоборот, уверены в виновности обвиняемой. В суде прокурор настаивал на аресте. Но суд как меру пресечения избрал запрет на совершение определенных действий: Марина Щербинина не может уехать из Сыктывкара и общаться со свидетелями. Также она обязана по вызову следователя самостоятельно являться в суд.
На сегодняшнем заседании рассматривался вопрос об изменении меры пресечения. В итоге, она осталась прежней.
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ИСТОЧНИК KP.RU