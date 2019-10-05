«Пацанку» из Коми подожгли, и она спрыгнула с пятого этажа

В седьмой серии шоу «Пацанки» воркутинке Ирине Голощаповой пришлось прыгать с пятого этажа, дать себя поджечь, а также засунуть руку в шершневый улей. Последнего девушка боится больше всего.

В новом выпуске девушкам предстояло побороть свои страхи. Участниц шоу пригласили в «кроличью нору» - пещеру, откуда нет выхода, а дверь за ними закрыли на замок. Девушкам надо было собрать по обрывкам газету, на которой был написан код от двери. Голощаповой пришлось засунуть руку в шершневый улей, чтобы достать обрывок. Воркутинка отметил, что очень боится этих насекомых. Другие участницы предлагали сделать это вместо нее. Однако северянка все же достала записку.

Затем девушек повели на встречу с гипнологом. Он учил участниц тому, как нужно преодолевать свои страхи. Специалист связал «пацанкам» руки и ноги, после чего ушел. В это время к «пацанкам» прибыла психолог, которая начала спрашивать девушек об их самых больших страхах. Голощапова ответила, что боится потерять своих родных и близких. Психолог ответила, что Ирина боится не того, что они умрут, а того, что девушка так и не успеет с ними сблизиться. Оказалось, что специалист попала в точку: северянка расплакалась, сказав, что ее отношения с родными далеки от идеальных.

Затем девушки вновь оказались перед гипнологом. Кроме того, там были и профессиональные каскадеры. «Пацанкам» нужно было выпрыгнуть с пятого этажа, чтобы научится бороться со страхами. Голощапова была третьей. Воркутинка очень боялась этого испытания: у северянки тряслись ноги. Жительница Коми сначала попросила, чтобы ее сняли, однако все же решилась и прыгнула. В итоге девушке это даже понравилось.

- Это была полная эйфория, просто кайф. Это ни с чем не сравнится ни с одним другим испытанием, - рассказала Голощапова после прыжка.

Затем на девушек надели кучу одежды, намазали лицо, волосы и руки специальным гелем, после чего подожгли спины. Почти все «пацанки» прошли это испытание без страха.

В конце серии участниц шоу традиционно собрали на обсуждение итогов недели. К воркутинке не возникло никаких вопросов. А покинула «Школу леди» участница Яна Венгерская.

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