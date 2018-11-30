Сыктывкарская "пацанка" Валерия Матвеева: "Бояться нужно не ринга, а на улицы выходить"

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-30T16:27:53+03:00

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Участница шоу «Пацанки» сыктывкарка Валерия Матвеева неожиданно для поклонников решила принять участие в турнире смешанных единоборств. Она будет драться с начинающей девушкой-бойцом Валерией Гвардиной. На церемонии взвешивания Parma Fights «Комсомолка» взяла у нее блиц-интервью.

Как вы решились участвовать в турнире?

- Хотела узнать, смогу ли я это сделать.

Не боитесь выходить на ринг, травм?

- Нет, не боюсь. Бояться надо на улицы выходить. Причем в любом городе, не только в Сыктывкаре. А здесь на ринге все равно есть правила.

Надеетесь победить?

- Главное не победа, а участие.

Участие в боях не противоречит вашему участию в шоу «Пацанки» и старались уйти от мальчишеского образа?

- Нет, это же просто спорт. Здесь нет ничего личного.

Были ли вы знакомы со своей соперницей Валерией Гвардиной?

- Да. Город ведь маленький. Пересекались в кафе, на улице.

Напомним, 27-летняя Валерия Матвеева этой осенью участвовала в шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница. Она выбыла из гонки за звание настоящей леди в девятом выпуске шоу.

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