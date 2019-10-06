В Прилузье медведи разгромили пасеку

В селе Лойма Прилузского района медведи разорили пасеку. Об этом сообщила местная жительница.

По словам девушки, инцидент произошел в пяти метрах от ее дома. Между 16.30 и 19.30 медведи проникли во двор и устроили погром на пасеке. Животные ломали ульи в поисках меда. При этом, по словам местной жительницы, дикие звери совершенно не боялись людей.

– Что будет дальше? Ждем ситуацию, подобную трагедии в селе Едва? – спросила девушка.

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