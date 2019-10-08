Федеральный канал поиронизировал над светодиодной лентой на сыктывкарской стеле
Монумент трудовой славы в Сыктывкаре неожиданно попал на ленты федеральных новостей. «Пятый канал» опубликовал сюжет о новой светодиодной подсветке на стеле, которая не выдерживает напряжение и гаснет.
- Один из символов столицы Коми по ночам сиял неоновой подсветкой и радовал жителей. Но недолго. Светодиодную ленту стоимостью в полтора миллиона рублей закоротило спустя две недели после установки. Сейчас подрядная организация пытается исправить ситуацию. Но местные жители с иронией ждут продолжения — скоро на стеле подсветят ордена, и с такой нагрузкой сеть снова может не справиться, - говорит ведущая программы новостей «Пятого канала».
Федералы немного округлили стоимость светодиодной ленты - украшение иллюминацией одного из символов столицы Коми обошлось мэрии Сыктывкара в 1 млн 314 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появились фото, как на сыктывкарской стеле устанавливают неоновую ленту за 1,3 млн рублей
Скоро монумент трудовой славы в центре Сыктывкара засияет голубым неоном (подробности).
То горит, то не горит. Сыктывкарская стела перестала сиять неоновым светом за 1,3 млн рублей В мэрии рассказали, что произошло (подробности).
В Сыктывкаре погасла неоновая подсветка на Монументе трудовой славы за полтора миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU