2019-10-08T16:01:22+03:00
Общество

Федеральный канал поиронизировал над светодиодной лентой на сыктывкарской стеле

Она не выдерживает напряжение и гаснет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Владилена ОлофинскогоФото Владилена Олофинского
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Монумент трудовой славы в Сыктывкаре неожиданно попал на ленты федеральных новостей. «Пятый канал» опубликовал сюжет о новой светодиодной подсветке на стеле, которая не выдерживает напряжение и гаснет.

- Один из символов столицы Коми по ночам сиял неоновой подсветкой и радовал жителей. Но недолго. Светодиодную ленту стоимостью в полтора миллиона рублей закоротило спустя две недели после установки. Сейчас подрядная организация пытается исправить ситуацию. Но местные жители с иронией ждут продолжения — скоро на стеле подсветят ордена, и с такой нагрузкой сеть снова может не справиться, - говорит ведущая программы новостей «Пятого канала».

Федералы немного округлили стоимость светодиодной ленты - украшение иллюминацией одного из символов столицы Коми обошлось мэрии Сыктывкара в 1 млн 314 тысяч рублей.

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Скоро монумент трудовой славы в центре Сыктывкара засияет голубым неоном (подробности).

То горит, то не горит. Сыктывкарская стела перестала сиять неоновым светом за 1,3 млн рублей В мэрии рассказали, что произошло (подробности).

В Сыктывкаре погасла неоновая подсветка на Монументе трудовой славы за полтора миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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