Уроки по 20 минут и тактильные линейки: как проходят занятия для особенных детей в Сыктывкаре

Школа № 18 выглядит также как и многие другие. Здесь такие же длинные коридоры, где долго стоит гул от детских голосов, и множество кабинетов. Но её отличает то, что здесь обычные дети учатся вместе с 60 детьми с особыми образовательными потребностями. Из них у 35 детей инвалидность, у других — ограниченные возможности здоровья. Эти школьники ходят на уроки также как и их одноклассники, но на занятиях не только получают знания, но и тренируют усидчивость и умение общаться с другими людьми.

Педагог-психолог Екатерина ИващенкоФото: Дарья ЮДИНА

Уроки-игры

Педагог-психолог Екатерина Иващенко помогает детям с особыми образовательными потребностями привыкнуть к школе и научиться общаться с другими людьми.

— С мальчиком, у которого расстройство аутистического спектра, я работала долго. Все началось с того, что он приходил ко мне, садился на диван, закрывал ушки и раскачивался. Теперь разговаривает с другими, - рассказала Екатерина Иващенко.

На её занятиях дети рисуют пальцами и смотрят мультфильмы. Такие занятия позволяют задействовать все виды восприятия: они дарят ребенку максимум ощущений, что создает условия для нормальной работы центральной нервной системы. Это важно, например, для ребят с задержками психического развития.

Класс, где учатся усидчивости

В школе есть класс, где как раз занимаются дети с задержками психического развития. Стандартный урок для них — мучение. Поэтому занятия у них длятся 20 минут, и детям на них позволено даже сползать под парту.

Занятия в классе у детей с ЗПР похожи на игруФото: Дарья ЮДИНА

- Педагог, который учит таких ребят, должен понимать, что у них есть определенные причины быстро уставать и не понимать все с первого раза. Это не капризы и плохой характер, а просто их отличия, объяснила учительница начальных классов Мария Бехт.

Урок рисования, который ведет учительница начальных классов Мария Габова, ребята проводят за одним большим столом, соединив две парты. На столе — кисти, краски, комки бумаги и альбомные листы.

— У меня не получается нарисовать веточку, — пожаловался один из мальчиков.

К нему тут же подходит Мария Бехт:

— Давай я поставлю палец, а ты доведешь линию карандашиком, - предложила она.

Мальчик справляется и берет уже в руки комок бумаги, окунает в краску и шлепает им по листу. Движения резкие, размашистые чувствуется, что ему непросто дается спокойное сидение на месте.

В перерыве он, как и одноклассники, вприпрыжку мчится по коридору. Педагоги напоминают о порядке и ребята возвращаются в класс, чтобы вернуть парты на место.

- Я стараюсь относиться к ним как и к обычным ученикам. Если нужно, могу быть строгой. Естественно, при этом учитываю их психические и психофизические особенности, - сообщила «вторая мама» особенного класса Елена Смычок.

Мария Габова, Елена Смычок, Мария Бехт - учительницы начальных классовФото: Дарья ЮДИНА

К пятому классу её подопечные должны сравняться со школьниками без особого статуса. Если этого не случится, то для них разработают другой образовательный маршрут: либо будут преподавать отдельно, либо снова соберут в один особенный класс.

В сенсорной комнате дети могут понырять в "сухой бассейн"Фото: Дарья ЮДИНА

Чудо-комната

Сенсорная комната похожа на мечту школьника: она яркая, со множеством игрушек и техники. В ней проводят время три школьника: двое не видят вообще, а одного мальчика — частичная потеря зрения.

— У них занятия делятся на два блока: общеобразовательный и коррекционный блок. Второй блок включает в себя развитие умения ориентироваться в пространстве, мелкой моторики, коммуникативных способностей, разъяснила учитель-дефектолог Ирина Морозова.

Ребята с нарушениями в сенсорной комнате учатся ориентироваться в пространстве с помощью специального прибораФото: Дарья ЮДИНА

Ребята с нарушениями зрения в первой половине дня выборочно посещают обычные уроки вместе с обычными одноклассниками: например, коми язык, английский язык, окружающий мир, физкультура. После они работают в сенсорной комнате: «плавают» в сухом бассейне с шариками, чертят с помощью тактильной линейки, играют в шахматы на ощупь. Сенсорная комната оборудована всей необходимой техникой, часть которой подарила специальная библиотека для слепых имени Луи Брайля и члены всероссийского общества слепых.

— Так, у нас с тобой война. Наши государства подписали договор об огромной ссоре. Стой, ты съел ферзя вместо короля, так четвероклассники устанавливают свои правила для игры в шахматы.

Тихая игра в шахматы перерастает в шумный бой, фигуры падают на пол. Мальчики смеются и поднимают их, ощупывая пол у стола.

Дети установили свои правила во время шахматной партииФото: Дарья ЮДИНА

— Ребята без проблем со здоровьем относятся к моим подопечным как к обычным одноклассникам. Если долго не видели, обступают, рассказывают, что им интересного подарили родители: проговаривают, как вещь выглядит, — делится Ирина Морозова.

К выпускным классам дети с особыми образовательными потребностями в сыктывкарской школе № 18 подходят с таким же багажом знаний, что и их обычные одноклассники. В прошлом году Ирина Морозова выпустила девятиклассника с почти полной слепотой, который закончил обучение с четверками и пятерками. Сейчас он учится в техникуме.

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