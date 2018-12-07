«Я не вижу дочь, но знаю – она умница!» - незрячий отец о воспитании дочери

Семью Палкиных легко заметить в городской толпе Сыктывкара. Незрячие мама и папа прощупывают дорогу белыми тросточками, а между ними семенит крошечная девочка. Маленький «поводырь” заботливо предупреждает родителей о каждом препятствии на пути: лужах, ямах, барьерах и перекрестках. И эта трогательная и непривычная для окружающих картина для самих супругов Сергея и Елены всего лишь естественная часть жизни. Та часть, которая для многих подобных незрячих тем не менее недоступна.

Сергей и Елена своим жизнеутверждающим примером разрушают сложившиеся стереотипы. Вопреки распространенному мнению, что незрячие с трудом приспосабливаются к обстоятельствам, а счастье материнства омрачено массой сложностей, Палкины живут как самая обыкновенная, а точнее, как самая счастливая и дружная семья.

Палкины живут как самая обыкновенная, а точнее, как самая счастливая и дружная семья.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Молодые люди познакомились четыре года назад в Волокаламске, когда проходили обучение в реабилитационном центре для слепых. Сергей сразу же почувствовал интерес к Елене, между ними вспыхнули чувства. Во время свиданий появилась мечта о ребенке. Через год Сергей приехал в Сыктывкар к невесте, а вскоре молодые сыграли свадьбу.

- Мы оба потеряли зрение из-за травм, причем еще в подростковом возрасте, поэтому могли не беспокоиться по поводу здоровья будущего ребенка. У малыша не могло быть предрасположенности к слепоте, но все же волнения по этому поводу были, - призналась Елена.

Первый вопрос роженицы к врачам был вполне логичен: «Она видит?» После утвердительного ответа медиков Елена не смогла сдержать слезы. Имя девочке родители выбрали вместе и назвали символично - Надежда.

- С дочкой мы связываем наши мечты на будущее, на счастливую жизнь, на продолжение рода, - объяснил Сергей.

Первое время хлопоты, связанные с уходом за новорожденной, разделили на троих — родителям помогала бабушка. Но, интересно, что муж принял отцовство с огромной радостью и взял на себя самую сложную работу.

- Сергей мыл полы, научился чистить ребенку ушки и даже стричь ногти. До сих пор Наденька доверяет стричь ногти только своему отцу, - рассказывает Елена.

Наденька нередко устраивает для родителей домашние концерты, и ее звонкий голосок наполняет счастьем уютный дом Палкиных.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Со стороны можно решить, что в семье слепых зрячий ребенок будет ограничен в воспитании, однако Наденьке об этом ничего не известно. Она растет и развивается на уровне своих сверстников. В свои два года девочка хорошо разговаривает, причем знает не только русский язык, но и великолепно произносит несколько английских слов. Этот любознательный ребенок, как и все малыши ее возраста, любит листать книжки с картинками, смотрит с родителями познавательные телепередачи и обожает распевать веселые детские песни. Наденька нередко устраивает для родителей домашние концерты, и ее звонкий голосок наполняет счастьем уютный дом Палкиных.

Кстати, квартира незрячих родителей — еще один вызов. В скромном по убранству доме чисто и ухожено, хозяева строго следят за порядком. Глядя на начищенные до блеска полы, забываешь, что находишься в гостях у тех, кто практически весь мир воспринимает на ощупь и через звуки. Естественно, что самый маленький член семьи приучен к порядку и помогает родителям в уборке дома.

- Многие слепые жалуются, что им нечем заняться. А у нас каждый день расписан по минутам. По утрам вместе отводим Наденьку в детский сад, идем на работу, а вечером занимаемся с ребенком, - с улыбкой рассказывает Сергей.

Дочь привнесла в жизнь Палкиных новый смысл, и, главное, подарила надежду на чудо другим незрячим. Но пока чета Палкиных остается единственной в Сыктывкаре семьей, в которой лишенные зрения родители самостоятельно воспитывают ребенка.