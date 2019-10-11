Прогулка по криминальному Усть-Сысольску и квартирник вместе с Александром Скляром: выходные в Сыктывкаре

Если ищете место, в котором можно спрятаться от дождливых выходных, загляните в нашу афишу. Уик-энду с 11 по 13 октября есть что предложить сыктывкарцам. Для любителей музыки два интересных концерта от японского мультиинструменталиста Хико Нацуаки и известного артиста Александра Скляра. Тем, кто хочет прокачать мозги, подойдет восьмой лекторий «Портала знаний» и экскурсия «Криминальный Усть-Сысольск». А для семейного отдыха можно отвести воскресенье: в этот можно вместе с ребенком посмотреть мюзикл-сказку «Золотой цыпленок».

ЧТО: Проект «Пешком по Усть-Сысольску» приготовил для сыктывкарцев уникальную экскурсию. Её проведет историк Вадим Сморгунов. На познавательной прогулке «Криминальный Усть-Сысольск» вы узнаете про первую дуэль на Сысоле, грабеж на пороге вытрезвителя и похождения казначея.

ГДЕ: Сбор рядом с городской картой в парке имени С.М. Кирова.

КОГДА: 12 октября в 13 часов.

Балет "Щелкунчик" уже полюбился сыктывкарским зрителям. Источник фото: https://komiopera.ru/

ЧТО: Театр оперы и балета эту и следующую неделю будет баловать сыктывкарцев сказочно-интригующими историями. Начнется чудесный марафон с мюзикла-сказки «Золотой цыпленок», продолжится романтикой от «Принцессы цирка» и завершится уже полюбившимися горожанам постановками — балетом «Щелкунчик» и детским мюзиклом-вестерном «Братец Кролик и братец Лис». Купить билеты в театр можно на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Мюзикл-сказка «Золотой цыпленок» — 13 октября в 11 часов, оперетта «Принцесса цирка» — 17 октября в 18 часов 30 минут, балет «Щелкунчик» — 19 октября в 18 часов, мюзикл-вестерн «Братец Кролик и братец Лис» 20 октября в 11 часов.

Японский мультинструменталист Хико Нацуаки

ЧТО: В субботу японский мультиинструменталист Хико Нацуаки дает концерт. Он использует технику игрового дыхания и играет и левой, и правой рукой — это дает уникальное звучание. Перед концертом японца в зале выступят инструменталисты Михаил Таткин, Максим Сивков и девушка-соловей Надежда Каракчиева.

ГДЕ: Концертный зал «Сыктывкар» (Улица Бабушкина, 22).

КОГДА: 12 октября в 18 часов.

ЧТО: В субботу пройдет восьмой лекторий «Портала знания». Екатерина Сагадеева поделится опытом превращения хобби в работу, а руководитель студии творческого развития Татьяна Мамонтова поделится секретами для достижения целей. Для посещения лекций нужно записаться.

ГДЕ: Улица Первомайская, 40.

КОГДА: 12 октября в 16 часов.

ЧТО: Александр Скляр вместе с группой «Ва-Банкъ» будет гостем первого квартирника в Коми республиканской филармонии. Приходите, если хотите послушать интересную музыку со смыслом в неформальной обстановке. Стоимость билетов от 1700 до 2800 рублей.

ГДЕ: Коми республиканская филармония (Улица Ленина, 61).

КОГДА: 12 октября в 18 часов 30 минут.

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