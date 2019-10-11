Ничего светлого: в Емве житель на свои деньги поставил фонари, а через два днях их снесли вандалы

На днях в Емве на мосту через ручей Чижик-Шор зажглись фонари. Больше десяти лет здесь не было никакого освещения, пока местный предприниматель не решил исправить ситуацию. На свои средства Арзуман Юнусов установил столбы и провел электричество. Но горожане всего два дня радовались освещению на мосту. Утром 11 октября фонари оказались раскурочены.

Бизнесмен Арзуман Юнусов переехал из Сыктывкара в Емву 14 лет назад. Здесь он создал семью, стал отцом троих детей. Город стал для него родным, и мужчина, имея для этого возможность, решил сделать доброе дело для его жителей. С вопросом: «Чем могу помочь?» он обратился в местную администрацию. Совместно решили, что предприниматель возьмет на себя освещение моста через ручей Чижик-Шор, на это было выдано официальное разрешение.

Выбор объекта Арзуман объяснил «КП-Коми» так. Мост, находящийся в центре Емвы, уже долгие годы существует без электричества – старая система освещения давно вышла из строя. А ведь по нему ходят дети, старики, инвалиды, женщины с колясками…

- Получив добро от местной администрации, я договорился с другим местным предпринимателем на поставку необходимого оборудования. Нашел специалистов и установил на мосту восемь фонарей,- поясняет предприниматель. - Этот подарок я сделал городу от всей души.

Но не все жители Емвы оценили его по достоинству. Фонари горели только два вечера – на третий их разбили вандалы.

Теперь мост снова погружен в темноту. Фото со страницы "ВК" "Княжпогостские вести".

Руководитель администрации Емвы Андрей Котов просто поражен случившимся:

- Какие-то идиоты уничтожили половину установленных светильников: выкрутили лампочки и разбили плафоны. Арзуман позвонил и мне спросил расстроенно: «Как же так?! Для кого я старался?»

Дело еще и в том, что администрация города не успела принять фонари на баланс, они пока числятся за предпринимателем. Арзуман Юнусов настолько оскорблен, что не желает обращаться в полицию, а органы местного самоуправления не имеют на это полных прав. Совместно с правоохранительными органами они ищут законные пути разрешения ситуации.

По этому ЧП подняты дежурные смены ГИБДД и патруля. Силовики работают с записями видеокамер на местном Доме культуры, напротив которого находится мост.

«КП-Коми» будет следить за ситуацией.

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