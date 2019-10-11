2019-10-11T16:02:09+03:00
Общество

В автобусах Сыктывкара поездки с экономией в 4 рубля продлили до конца года

Выгодные условия для пассажиров действуют на 16 городских маршрутах
Наталия БЕШКАРЕВА
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Сыктывкарцы до конца года смогут ездить в общественной транспорте, экономя на каждой поездке 4 рубляСыктывкарцы до конца года смогут ездить в общественной транспорте, экономя на каждой поездке 4 рубляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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До конца года жители Сыктывкара, которые оплачивают проезд бесконтактной картой «Мир», смогут ездить в общественном транспорте со скидкой. О продлении акции, которая действовала в автобусах уже несколько месяцев, сообщает Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1.

Выгодный проезд в общественном транспорте столицы Коми сохранится до конца 2019 года. За каждую поездку пассажир может сэкономить 4 рубля. Для этого ему достаточно будет оплатить проезд в одно касание с помощью бесконтактной банковской карты «Мир», на несколько секунд приложив ее к терминалу оплаты, который находится у кондуктора или водителя. При этом стоимость разовой поездки спишется с карты сразу со скидкой.

Скидка действует на 16 маршрутах САТП №1 и более чем в 100 автобусах. Выгодный проезд при оплате картой "Мир" действует на таких маршрутах как №№1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23д, 26, 29а, 33, 38, 46, 54, 55. Акция не распространяется на коммерческих перевозчиков, то есть на маршрутные такси.

Акция реализована платежной системой «Мир» вместе со Сбербанком и «САТП № 1» - крупнейшим перевозчиком Сыктывкара. Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом скидка применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

- Первую волну акции платежной системы «Мир», позволяющей экономить на проезде в городском транспорте Сыктывкара, мы запустили 1 июля 2019 года. Сейчас мы видим, что за прошедшие месяцы жители города стали вдвое чаще оплачивать проезд в общественном транспорте национальными платежными картами. И мы решили продлить акцию, чтобы сыктывкарцы и гости столицы Коми могли оплачивать проезд с выгодой до конца года. Мы ожидаем дальнейшего роста популярности бесконтактной оплаты банковскими картами «Мир» в транспорте Сыктывкара, ведь такой способ оплаты не только выгоден, но также удобен и безопасен, - отмечает Максим Лазырин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

- Сотрудничество с платежной системой «Мир» позволило нам увеличить пассажиропоток и приблизить долю безналичных оплат к 50%. Такой результат говорит о том, что у сыктывкарцев вошло в привычку платить картами, и они отдают приоритет современным сервисам, которые есть на нашем транспорте, - говорит Дмитрий Чепурнов, и.о. директора САТП №1.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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