2019-05-20T14:22:20+03:00
Общество

В Сыктыкаре водитель решил подбодрить пассажиров "автобуса-амфибии" песней из "Титаника"

Дорогу в местечко Алешино каждый год заливает во время паводка
Ольга СОЛОВЕЙ
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Дорогу в Алешино заливает каждый годДорогу в Алешино заливает каждый годФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В пригородах Сыктывкара продолжается половодье. В такую нелегкую пору люди стараются всячески поддерживать и подбадривать друг друга. Так поступил и водитель автобусного маршрута №26, который каждый день ездит по затопленной дороге до переправы на поселок Седкыркещ. Когда транспорт в очередной раз "плыл" по воде, мужчина на весь салон включил всем знакомую песню Селин Дион "My heart will go on" из фильма «Титаник». Один из пассажиров Антон Тимушев заснял этот момент на видео.

- Местные жители не боятся каждый день здесь ездить. Уровень воды уже падает, а участок дороги прямой и в хорошем состоянии, - рассказал «КП-Коми» автор ролика Антон Тимушев.

Напомним, в этом году жители Ухты и пригородов пока сильнее всех в Коми пострадали от аномального половодья. Чтобы как-то возместить ущерб, люди подают иски в мэрию.

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Плывущий автобус. Сыктывкар. Видео: Антон Тимушев.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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