В Сыктывкаре задержали экоактивиста после погрома в яренском информцентре «ЭкоТехноПарка Шиес»

В Сыктывкаре полиция задержала экоактивиста Никиту Алейника по подозрению в погроме информцентра «‎ЭкоТехноПарка Шиес» в Яренске, пишет «7x7 Коми».

8 октября в Яренске неизвестные глубокой ночью разгромили информационный центр «‎ЭкоТехноПаркаШиес» - они разбили там окна, сняли камеры, сломали рольставни, повредили замки. Подозрение в совершении погрома пало на сыктывкарского экоактивиста Никиту Алейника. На паблике «Комитет Защиты Вычегды» написали, что парня задержали в Сыктывкаре 10 октября.

Под постом о своем аресте парень написал, что с ним все хорошо. «Комментарии дать пока не могу, так как дело не закончено», - сообщил молодой человек.

Кстати, в сентябре Усть-Вымский районный суд в селе Айкино оштрафовал активиста на 5 тысяч рублей и 500 рублей по статьям 20.2.2 («Организация массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Суд установил, что активист участвовал в перекрытии дороги бензовозам с топливом для строительства мусорного полигона на Шиесе 27 августа.

Напомним, что жители России протестуют против строительства полигона с осени прошлого года. С весны на станции Шиес экоактивисты развернули палаточный лагерь: люди едут туда со всей России. 15 июня строительные работы на станции были приостановлены. Впереди — прохождение государственной экологической экспертизы. Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более 5 тысяч гектаров.

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