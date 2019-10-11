2019-10-11T16:54:29+03:00
Общество

Семья погибшего под Печорой в вездеходе вахтовика получила выплаты

Добиться справедливости получилось после дополнительного расследования и длительных судебных разбирательств
Юлия Чупрова
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Трагедия под Печорой оставила семьи без кормильцев. Фото из открытых источников.Трагедия под Печорой оставила семьи без кормильцев. Фото из открытых источников.
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Государственная инспекция труда в Коми провела дополнительное расследование гибели вахтовика на вездеходе под Печорой, который являлся работником Усинского филиала ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». Результаты опубликованы на официальном сайте ведомства.

Напомним, 16 апреля 2018 года в Печорском районе при опрокидывании вездехода погибли семь вахтовиков. По результатам основного расследования несчастный случай одного из них квалифицировали как несвязанный с производством. Решение было принято с перевесом голосов членов комиссии, состоявшей большей частью из работников того же «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис». Дополнительное расследование опровергло это заключение.

Невыгодный для себя результат работодатель пытался обжаловать в суде. В ходе длительных разбирательств Коллегия судей Верховного суда Коми предписание и заключение республиканкой Госинспекции труда признала законным.

«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» составил акт несчастного случая на производстве. Фондом социального страхования России данный случай признан страховым. Члены семьи погибшего получили и будут получать выплаты: единовременную в 1 миллион рублей и ежемесячную в размере 47 тысяч рублей.

Решается вопрос и о единовременной выплате работодателем в соответствии с коллективным договором - в размере 350 величин прожиточного минимума.

Виновные лица привлекаются к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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