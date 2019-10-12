2019-10-11T18:45:33+03:00
Общество

Президент УГТУ Николай Цхадая: "Анонимные клеветники всегда верят, что выйдут сухими из воды"

Руководство вуза-должника ответило на обвинения авторов открытого письма Дмитрию Медведеву
Дарья ЮДИНА
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Руководство УГТУ ответило на обвинения авторов открытого письма Дмитрию Медведеву. Фото из фотобанка Центра СМИ УГТУРуководство УГТУ ответило на обвинения авторов открытого письма Дмитрию Медведеву. Фото из фотобанка Центра СМИ УГТУ
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В сентябре работники и студенты Ухтинского государственного технического университета отправили открытое письмо Дмитрию Медведеву. Инициативная группа попросила председателя российского правительства спасти вуз от многомиллионных проблем. Авторы обращения считают, что главный виновник всех проблем университета - администрация и бывший ректор и сейчас президент УГТУ Николай Цхадая. Президент вуза называет все обвинения клеветой.

Перед публикацией предыдущего материала о проблемах УГТУ редакция «КП-Коми» отправила запрос на имя врио ректора УГТУ Руслана Агинеи. Однако на вопросы редакции предпочел ответить не он, а Николай Цхадая. Он утверждает, что все обвинения в адрес администрации ложь. При этом наличие долгов Николай Цхадая признает.

— С 2018 года у университета начала расти кредиторская задолженность. Однако еще в 2017 году вуз сформировал дорожную карту по оздоровлению экономической ситуации. Уже тогда мы предусмотрели не только оптимизацию штатного расписания, но и сокращение имущественного комплекса. К сожалению, с октября 2018 года, когда в должность заступил бывший врио ректора УГТУ Дмитрий Беляев, дорожную карту отложили в сторону. Прежний врио довел университет до блокировки счета, так что студентам три месяца не выплачивали стипендию, - обвиняет коллегу президент УГТУ Николай Цхадая.

Сейчас администрация УГТУ предпринимает меры, чтобы избавиться от финансовых трудностей.

- Все долги мы выплатим в ближайшее время. Блокировка счета теперь по закону не мешает нам платить стипендии и зарплаты. Университет работает, развивается. Например, мы получили в федеральном конкурсе грант восемь миллионов рублей на создание дома научной коллаборации, — делится радостью президент вуза.

В ответе на запрос Николай Цхадая также рассказал, как относится к действующему профсоюзу. Напомним, что между профсоюзом и руководством университета разгорелся конфликт из-за долгов вуза и сопутствующих им проблем. Сейчас в УГТУ создается ещё один профсоюз.

Николай Цхадая. Фото из фотобанка Центра СМИ УГТУ

Николай Цхадая. Фото из фотобанка Центра СМИ УГТУ

— Я вышел из первичной профсоюзной организации работников и студентов УГТУ Нефтегазстройпрофсоюза РФ еще в прошлом году. Сейчас из него выходят многие мои коллеги. И причину надо искать не в позиции руководства, а в действиях председателя этого «старого» профсоюза. Он забрасывает коллег провокационными, скандальными письмами и пытается всячески опорочить администрацию. По инициативе сотрудников университета был создан новый профсоюз «Северный форпост - УГТУ», сейчас в его составе больше 200 человек, - объяснил Николай Цхадая.

Также экс-ректор напомнил, что работники могут состоять в неограниченном количестве профсоюзов.

- Для вступления в профсоюз и для выхода из него никаких юридических обоснований не требуется. Это дело добровольное. Ограничения накладывают уставы профсоюзов. А так человек может быть членом скольких угодно общественных организаций.

Кто прав, сейчас сказать трудно. «КП-Коми» продолжит следить за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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