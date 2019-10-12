Президент УГТУ Николай Цхадая: "Анонимные клеветники всегда верят, что выйдут сухими из воды"

В сентябре работники и студенты Ухтинского государственного технического университета отправили открытое письмо Дмитрию Медведеву. Инициативная группа попросила председателя российского правительства спасти вуз от многомиллионных проблем. Авторы обращения считают, что главный виновник всех проблем университета - администрация и бывший ректор и сейчас президент УГТУ Николай Цхадая. Президент вуза называет все обвинения клеветой.

Перед публикацией предыдущего материала о проблемах УГТУ редакция «КП-Коми» отправила запрос на имя врио ректора УГТУ Руслана Агинеи. Однако на вопросы редакции предпочел ответить не он, а Николай Цхадая. Он утверждает, что все обвинения в адрес администрации ложь. При этом наличие долгов Николай Цхадая признает.

— С 2018 года у университета начала расти кредиторская задолженность. Однако еще в 2017 году вуз сформировал дорожную карту по оздоровлению экономической ситуации. Уже тогда мы предусмотрели не только оптимизацию штатного расписания, но и сокращение имущественного комплекса. К сожалению, с октября 2018 года, когда в должность заступил бывший врио ректора УГТУ Дмитрий Беляев, дорожную карту отложили в сторону. Прежний врио довел университет до блокировки счета, так что студентам три месяца не выплачивали стипендию, - обвиняет коллегу президент УГТУ Николай Цхадая.

Сейчас администрация УГТУ предпринимает меры, чтобы избавиться от финансовых трудностей.

- Все долги мы выплатим в ближайшее время. Блокировка счета теперь по закону не мешает нам платить стипендии и зарплаты. Университет работает, развивается. Например, мы получили в федеральном конкурсе грант восемь миллионов рублей на создание дома научной коллаборации, — делится радостью президент вуза.

В ответе на запрос Николай Цхадая также рассказал, как относится к действующему профсоюзу. Напомним, что между профсоюзом и руководством университета разгорелся конфликт из-за долгов вуза и сопутствующих им проблем. Сейчас в УГТУ создается ещё один профсоюз.

Николай Цхадая. Фото из фотобанка Центра СМИ УГТУ

— Я вышел из первичной профсоюзной организации работников и студентов УГТУ Нефтегазстройпрофсоюза РФ еще в прошлом году. Сейчас из него выходят многие мои коллеги. И причину надо искать не в позиции руководства, а в действиях председателя этого «старого» профсоюза. Он забрасывает коллег провокационными, скандальными письмами и пытается всячески опорочить администрацию. По инициативе сотрудников университета был создан новый профсоюз «Северный форпост - УГТУ», сейчас в его составе больше 200 человек, - объяснил Николай Цхадая.

Также экс-ректор напомнил, что работники могут состоять в неограниченном количестве профсоюзов.

- Для вступления в профсоюз и для выхода из него никаких юридических обоснований не требуется. Это дело добровольное. Ограничения накладывают уставы профсоюзов. А так человек может быть членом скольких угодно общественных организаций.

Кто прав, сейчас сказать трудно. «КП-Коми» продолжит следить за ситуацией.

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