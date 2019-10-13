В Котласе появилась коалиция «Стоп Шиес»

В Котласе общественники Коми, а также Архангельской и Вологодской областей создали коалицию «Стоп Шиес». Об этом сообщили в общественной организации «Комитет защиты Вычегды».

В декларации говорится, что члены коалиции будут действовать до закрытия строительства полигона твёрдых коммунальных отходов в районе станции Шиес и полной рекультивации участка.

– Также уведомляем руководство Архангельской области, Республики Коми и Вологодской области, что мы плечом к плечу встанем для решения всех общественно-политических и социально-экономических вопросов, обусловленных экологическими проблемами, –отмечается в сообщении.

В коалиции подчеркнули, что она действует в соответствии с российским законодательством. Туда вступили 29 объединений. При этом коалиция готова принимать в свои ряды и другие организации.

В декларации отмечают, что они против строительства полигона и ввоза мусора из других российских регионов. Общественники пропагандируют предотвращение образования отходов, их вторичное использование и внедрение раздельного сбора бытовых отходов в нашей стране.

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