Артисты в Коми просят новый театр, а им обещают отремонтировать старый

Культурное сообщество Коми лихорадит. Национальный музыкально-драматический театр республики, располагающийся на улице Бабушкина, 4, остался в прямом смысле без крыши над головой. А труппа вынуждена кочевать по чужим сценическим площадкам.

Здание рассыпается от потолка до подвала.Фото: Юлия Чупрова

Несколько лет назад над зрительным залом театра начала протекать крыша, и появилась угроза обвала потолка. Руководство учреждения объявило аукцион по ремонту кровли, но заявилась только одна компания – ООО «Наследие» из Перми. В ноябре прошлого года зал закрыли на ремонт, пообещав сдать в мае этого года.

Подрядчик приступил к работам позже установленного срока, условия договора не раз нарушал. А потом еще изрядно «наследил»: строители проявили неуместную ретивость, сняв всю кровлю за одну ночь, хотя должны были делать это поэтапно, а потом, уронив кусок железа, проделали дыру в потолке.

Декоратор работает в спартанских условиях.Фото: Юлия Чупрова

На служебные записки от представителей театра о нарушении работ «Наследие» не реагировало. 26 мая этого года рабочие и вовсе уехали, бросив незавершенный объект. На письма и вопросы они не ответили. Театр обратился в Управление по охране объектов культурного наследия Коми, поскольку к таковым относится здание по ул. Бабушкина, 4. Комиссия от ведомства выявила нарушения, региональное министерство культуры обещало принять меры. Но театр и по сей день непригоден для приема зрителей.

Чтобы зрителям не упала но голову штукатурка, натянули страховочную пленку.Фото: Юлия Чупрова

Отчаявшиеся артисты обратились с открытым письмом к министру культуры Коми и в СМИ. Подробности сложившейся ситуации «КП-Коми» обрисовала актриса театра Алена Сметанина.

По ее словам, проблемы с состоянием здания продолжались все 30 лет существования театра. За это время лишь однажды отремонтировали зрительный зал. «У нас никогда не было обустроенного фойе для зрителей, буфета, для 24 актеров всего четыре маленькие гримерки без раковин, два туалета на всех. Отсутствуют складские помещения, а ведь декорации, реквизит и костюмы нужно хранить в соответствующих условиях. Наши помещения явно не соответствуют потребностям театра», - считает собеседница.

Как она утверждает, представители театра не раз выходили к главам Коми с просьбой построить здание для национального театра, по сути визитной карточки республики. Много раз писали подобные обращения и зрители. «Мы взывали о содействии к политическим партиям, Госсовету, министерству культуры. Нас выслушивали, сочувствовали, но воз и ныне там», - говорит Алена.

- Весь прошлый сезон работали на выездах – по нескольку недель гастролировали, арендовали сцену мэрии Сыктывкара. В этом сезоне будем выступать в филармонии и театре оперы и балета. Чужие сцены, конечно, предоставляются нам по остаточному принципу. Репетируем пока у себя, но это до поры до времени,- говорит Алена Сметанина.А в старом здании течет крыша. Причем давно и, кажется, безнадежно. Сначала артисты по сцене бегали с ведрами, потом пострадал и зрительный зал. Чтобы на головы зрителям не рушилась штукатурка, под потолок натянули страховочную сетку. Потом зал закрыли на ремонт, и артисты с тех пор бездомные.

На репетициях звукооператор работает в каске.Фото: Юлия Чупрова

Неделю назад ситуация с затянувшимся ремонтом кровли нацдрамтеатра вышла на новый виток развития. Сотрудники учреждения дождались ответа министра культуры РК Сергея Емельянова, причем очного.

Миротворческую встречу 9 октября он начал с того, что пожурил артистов за «кляузы» и «грязеизливание» среди коллег. Сообщил для несведущих, что в свое время он руководил учреждением ДК Ухты, которое «переживало гораздо более масштабные ремонтные работы», и каждый его рабочий день начинался и заканчивался стройкой. Министр напомнил, что по искам к ООО «Наследие» идут заседания Арбитражного суда Коми. Как только договор с этим подрядчиком расторгнут, возникнет право нанять нового. «Суд назначит экспертизу, насколько у вас «наследили». И, исходя из этого, примем решение», - пообещал он. По оценке ангажированных минкультом специалистов, все необходимые строительные работы реально завершить за полгода.

А пока Сергей Емельянов пообещал обеспечить нацтеатр гастролями. «Прежде вы сами искали площадки для выступлений и репетиций и порой чувствовали себя неприкаянными. Я позабочусь, чтобы график вашей работы на других площадках Сыктывкара закрепили документально. Все расходы – забота министерства».

Однако не все артисты верят в перспективу вернуться в отремонтированное здание, они выразили намерение и дальше добиваться нового помещения. «Если этот вопрос не решится на уровне республики, мы пойдем выше. Где-нибудь да будем услышаны»,- заявила «КП-Коми» Алена Сметанина.

На вопрос нашего издания о возможности предоставить театру хотя бы временное, но свое помещение, министр ответил отрицательно: пустых площадок нет.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

На вопрос о возможном закрытии Национального театра Коми министр культуры Сергей Емельянов отреагировал жестко:

- Если бы об этом шла речь, мы бы не вкладывали в этот объект столько сил и средств. В 2014 году - 33 млн рублей, в 2019-м – 67 млн. В театр поступило новое техническое оснащение. И главное, мы с коллегами из Министерства имущества не вели такие активные переговоры с соседями по зданию – Федерацией профсоюзов РК. Рассматривается вопрос о выкупе здания в государственную собственность Коми, чтобы потом передать его в оперативное управление Национальному музыкально-драматическому театру. Я обсуждал с правительством Коми, чтобы следующим после выкупа шагом стало проектирование капитального ремонта здания с элементами реставрации. Объект культурного наследия в центре Сыктывкара в любом случае будет восстанавливаться. А красивейший зал должен служить театру.

Здание, где находится сцена театра, признано объектом культурного наследия.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

НАША СПРАВКА

Национальный музыкально-драматический театр Коми - одни из немногих проводников культуры малого коренного народа России. Спектакли там идут на коми языке с синхронным переводом на русский. Здание Дома профсоюзов 1951 года постройки, где находится сцена театра, признано объектом культурного наследия.

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