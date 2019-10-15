Под Сыктывкаром посреди трассы загорелся пассажирский автобус

В Коми сгорел пассажирский автобус марки ПАЗ. Возгорание произошло прямо посреди трассы под Сыктывкаром. Во время инцидента никто не пострадал.

Пострадавший автобус ехал по маршруту № 107 (Сыктывкар-Нювчим). Он загорелся во время движения: пассажиры первыми заметили дым.

- Проехали недолго, почувствовали запах дыма. Пассажиры сказали об этом водителю, он остановил автобус, открыл все двери и капот. Из-под капота рвануло пламя. Мы все быстро покинули салон. Были уверены,что скоро все потушат и поездка продолжится. Но автобус сгорел за 15 минут. Пассажиры успели забрать все ценное, но некоторые вещи в суматохе все-таки забыли. Кто-то, например, оставил зонтик, - рассказала пассажирка рейса Екатерина Попова.

На трассе под Сыктывкаром сгорел автобус. Видео Анны Недорезовой.

Сгоревший автобус принадлежал Сыктывкарскому автотранспортному предприятию № 1. Пресс-секретарь САТП № 1 Александр Попов прокомментировал ситуацию.

- 14 октября на трехчасовом дневном рейсе «Сыктывкар-Нювчим» через 20 минут после отправления водитель заметил, что из автобуса идет дым. Он оперативно вывел пассажиров, которых, по имеющимся данным, было около 15. Предпринял попытки самостоятельно потушить возгорание, но тщетно. Вызвал спасателей и сообщил о ЧП в диспетчерскую предприятия. Коллеги отправили резервный автобус, служба реагирования приехала в течение 10 минут, но локализовать пожар не удалось. Восстановление автобус не подлежит. Пострадавших нет, - разъяснил представитель пресс-службы.

Видео Анны Недоре.

Александ Попов объяснил "КП-Коми", что пока размер ущерба от происшествия пока оценить трудно.

- Про размер ущерба пока сложно что-то сказать однозначно. Автобус 2009 года производства, использовался десять лет.

Сейчас эксперты пытаются выяснить причину возгорания.

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