2019-10-15T15:36:54+03:00
Общество

В деревне Сотчемвыв на средства "Народного бюджета" подлатали дорогу и дали людям работу

Жители исхитрились потратить на благоустройство деревни всего 350 тысяч рублей
Наталия БЕШКАРЕВА
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На средства "Народного бюджета" жители привели в порядок основную грунтовую дорогу Сотчемвыв – почистили водоотводящие трубы, канавы, прошлись грейдером. Фото Алены Громовой.На средства "Народного бюджета" жители привели в порядок основную грунтовую дорогу Сотчемвыв – почистили водоотводящие трубы, канавы, прошлись грейдером. Фото Алены Громовой.
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Осенью прошлого года жители деревни Сотчемвыв Сыктывдинского района на одном из собраний как обычно обсуждали местные проблемы. Список был не нов – дороги, тусклое освещение на улице, огромные лужи на детской площадке... У дотационного сельского бюджета средств, чтобы учесть все пожелания граждан, не хватало.

Однако в этот раз у деревни появилась надежда исправить ситуацию. Правда, для реализации этого проекта требовалось участие самих жителей. Идея была для сотчемвывцев пока незнакомая, но попытаться стоило. Речь шла об участии в республиканском проекте «Народный бюджет».

К благоустройству деревни присоединились все жители. Фото Алены Громовой.

К благоустройству деревни присоединились все жители. Фото Алены Громовой.

На общем сходе деревня решила этой возможностью воспользоваться, и три местных активистки во главе с Верой Поповой занялись разработкой проекта. Вообще, по проекту «Народный бюджет» деньги выделяются, как правило, на решение одной задачи. Но сотчемвывцы исхитрились и составили экономный, зато охватывающий почти все задачи по благоустройству проект.Он действует в Коми с 2015 года и предполагает, что жители населенного пункта сами выбирают насущные проблемы, частично вкладывают свои средства, а большую часть им выделяют из кошелька региона. При этом «народная инициатива» еще должна решать социальные вопросы. Например, помогать с трудоустройством безработным, избавлять населенные пункты от ветхих домов, обновлять окна в детском саду или даже обеспечивать новыми костюмами сельский ансамбль.

- Конечно, на решение трех проблем деревни – приведение дороги в порядок, замену фонарей и обустройство детской площадки - всех денег бы не хватило. Но мы решили рискнуть и разделить 300 тысяч, которые выделялись из бюджета Коми, на три части, - рассказывает глава сельского поселения Палевицы Алена Громова. – Зимой обдумывали, где выгоднее приобрести материалы, а весной подали проект в администрацию Сыктывдинского района.

К благоустройству привлекли трех безработных, но остальные жители деревни Сотчемвыв не остались в стороне. Фото Алены Громовой.

К благоустройству привлекли трех безработных, но остальные жители деревни Сотчемвыв не остались в стороне. Фото Алены Громовой.

Когда активистки вместе с администрацией готовили проект, то получили от жителей деревни Сотчемвыв согласие, что те внесут и свою лепту. В итоге из 220 прописанных в деревне жителей 87 человек скинулись, чем могли, и от всей деревни дополнительно собрали 19400 рублей. А в Сыктывдинском центре занятости согласились найти безработных, которые смогут поработать и помочь с благоустройством деревни.

К лету деревня собрала 352 800 рублей: большая доля из бюджета Коми, часть от жителей и поселения. Как только деньги поступили, администрация села стала закупать материалы для работ, а в августе-сентябре, когда все необходимое прибыло в деревню, взялись за дело. К временным работам привлекли трех безработных, но остальные жители не остались в стороне.

- Погода этим летом нас подвела. Было холодно, дождливо. Людям никак не удавалось выйти вместе на субботник. Но все же собрались. Кто-то забор красил, песок раскидывал, а Михаил Шуктомов, у которого есть свой трактор, вывозил на своей технике ненужный грунт, - рассказывает Алена Громова.

За два месяца жители вместе привели в порядок основную грунтовую дорогу Сотчемвыв – почистили водоотводящие трубы, канавы, прошлись грейдером. Увы, на полноценное восстановление дороги финансов не хватило.

- Планируем снова подавать заявку в проект «Народный бюджет» и в министерство сельского хозяйства Коми, чтобы закончить ремонт дороги, - говорит глава Палевиц.

Экономные жители деревни сумели найти деньги на освещение и на детскую площадку. Ртутные лампы на уличных фонарях заменили на светодиодные, детскую площадку наконец-то огородили, а вечно сырой участок засыпали песком. Вскоре в Сотчемвыв прибудет и главное украшение городка для малышей – спортивно-игровой комплекс, а завершат благоустройство территории деревни новые скамейки.

- Ждем, когда комплекс поступит. Хочется его до холодов установить, чтобы дети могли опробовать его еще до снега, - размышляет Анна Громова.

Все средства, до копеечки, которые получили в Сотчемвыве по «Народному бюджету», были использованы с пользой. Деньги ушли на покупку материалов, на найм специалистов, на оплату безработным гражданам. Кстати, все они охотно присоединились к благоустройству деревни: все-таки и сами местные жители, и эта работа, хоть и временная, помогла им поправить финансовое положение.

Вскоре в Сотчемвыв прибудет главное украшение городка для малышей – спортивно-игровой комплекс. Фото Алены Громовой.

Вскоре в Сотчемвыв прибудет главное украшение городка для малышей – спортивно-игровой комплекс. Фото Алены Громовой.

ВАЖНО!

Воспользоваться средствами проекта «Народный бюджет» могут жители любого населенного пункта Коми.

Свои идеи они могут реализовать в таких девяти направлениях, как сфера физической культуры и спорта, благоустройство, культура, занятость населения, малое и среднее предпринимательство, дорожная деятельность, этнокультурное развития народов, проживающих на территории РК, агропромышленный комплекс и образование.

Каждый предложенный проект реализуется при непосредственном участии жителей, предпринимателей, юридических лиц.

Подробности участия в проекте «Народный бюджет» можно узнать на сайте signal.rkomi.ru/budzhet.

Деньги, полученные по проекту "Народный бюджет", жители потратили на покупку материалов, найм специалистов, оплату безработным гражданам. Фото Алена Громовой.

Деньги, полученные по проекту "Народный бюджет", жители потратили на покупку материалов, найм специалистов, оплату безработным гражданам. Фото Алена Громовой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- На старте «Народного бюджета» в 2017 году жители Коми реализовали 143 проекта. Общий объем финансирования тогда составил около 40 млн рублей.

- За четыре года воплощено в жизнь 87 проектов в сфере благоустройства, в них приняли участие 656 безработных граждан. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено более 23 млн рублей.

- При реализации народных проектов в сфере занятости в 2019 году трудоустроят не менее 288 человек и будут реализованы 56 проектов. Силами временно трудоустроенных граждан будут проводиться работы по уборке и транспортировке мусора, установке скамеек и детских площадок, ремонту крыш и дорог и иные подсобные работы.

- В 2020 году на народные проекты направят 124,1 млн рублей, в 2021-м еще больше – 200 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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