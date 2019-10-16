В деревне Сотчемвыв на средства "Народного бюджета" подлатали дорогу и дали людям работу

Осенью прошлого года жители деревни Сотчемвыв Сыктывдинского района на одном из собраний как обычно обсуждали местные проблемы. Список был не нов – дороги, тусклое освещение на улице, огромные лужи на детской площадке... У дотационного сельского бюджета средств, чтобы учесть все пожелания граждан, не хватало.

Однако в этот раз у деревни появилась надежда исправить ситуацию. Правда, для реализации этого проекта требовалось участие самих жителей. Идея была для сотчемвывцев пока незнакомая, но попытаться стоило. Речь шла об участии в республиканском проекте «Народный бюджет».

К благоустройству деревни присоединились все жители. Фото Алены Громовой.

На общем сходе деревня решила этой возможностью воспользоваться, и три местных активистки во главе с Верой Поповой занялись разработкой проекта. Вообще, по проекту «Народный бюджет» деньги выделяются, как правило, на решение одной задачи. Но сотчемвывцы исхитрились и составили экономный, зато охватывающий почти все задачи по благоустройству проект.Он действует в Коми с 2015 года и предполагает, что жители населенного пункта сами выбирают насущные проблемы, частично вкладывают свои средства, а большую часть им выделяют из кошелька региона. При этом «народная инициатива» еще должна решать социальные вопросы. Например, помогать с трудоустройством безработным, избавлять населенные пункты от ветхих домов, обновлять окна в детском саду или даже обеспечивать новыми костюмами сельский ансамбль.

- Конечно, на решение трех проблем деревни – приведение дороги в порядок, замену фонарей и обустройство детской площадки - всех денег бы не хватило. Но мы решили рискнуть и разделить 300 тысяч, которые выделялись из бюджета Коми, на три части, - рассказывает глава сельского поселения Палевицы Алена Громова. – Зимой обдумывали, где выгоднее приобрести материалы, а весной подали проект в администрацию Сыктывдинского района.

К благоустройству привлекли трех безработных, но остальные жители деревни Сотчемвыв не остались в стороне. Фото Алены Громовой.

Когда активистки вместе с администрацией готовили проект, то получили от жителей деревни Сотчемвыв согласие, что те внесут и свою лепту. В итоге из 220 прописанных в деревне жителей 87 человек скинулись, чем могли, и от всей деревни дополнительно собрали 19400 рублей. А в Сыктывдинском центре занятости согласились найти безработных, которые смогут поработать и помочь с благоустройством деревни.

К лету деревня собрала 352 800 рублей: большая доля из бюджета Коми, часть от жителей и поселения. Как только деньги поступили, администрация села стала закупать материалы для работ, а в августе-сентябре, когда все необходимое прибыло в деревню, взялись за дело. К временным работам привлекли трех безработных, но остальные жители не остались в стороне.

- Погода этим летом нас подвела. Было холодно, дождливо. Людям никак не удавалось выйти вместе на субботник. Но все же собрались. Кто-то забор красил, песок раскидывал, а Михаил Шуктомов, у которого есть свой трактор, вывозил на своей технике ненужный грунт, - рассказывает Алена Громова.

За два месяца жители вместе привели в порядок основную грунтовую дорогу Сотчемвыв – почистили водоотводящие трубы, канавы, прошлись грейдером. Увы, на полноценное восстановление дороги финансов не хватило.

- Планируем снова подавать заявку в проект «Народный бюджет» и в министерство сельского хозяйства Коми, чтобы закончить ремонт дороги, - говорит глава Палевиц.

Экономные жители деревни сумели найти деньги на освещение и на детскую площадку. Ртутные лампы на уличных фонарях заменили на светодиодные, детскую площадку наконец-то огородили, а вечно сырой участок засыпали песком. Вскоре в Сотчемвыв прибудет и главное украшение городка для малышей – спортивно-игровой комплекс, а завершат благоустройство территории деревни новые скамейки.

- Ждем, когда комплекс поступит. Хочется его до холодов установить, чтобы дети могли опробовать его еще до снега, - размышляет Анна Громова.

Все средства, до копеечки, которые получили в Сотчемвыве по «Народному бюджету», были использованы с пользой. Деньги ушли на покупку материалов, на найм специалистов, на оплату безработным гражданам. Кстати, все они охотно присоединились к благоустройству деревни: все-таки и сами местные жители, и эта работа, хоть и временная, помогла им поправить финансовое положение.

Вскоре в Сотчемвыв прибудет главное украшение городка для малышей – спортивно-игровой комплекс. Фото Алены Громовой.

ВАЖНО!

Воспользоваться средствами проекта «Народный бюджет» могут жители любого населенного пункта Коми.

Свои идеи они могут реализовать в таких девяти направлениях, как сфера физической культуры и спорта, благоустройство, культура, занятость населения, малое и среднее предпринимательство, дорожная деятельность, этнокультурное развития народов, проживающих на территории РК, агропромышленный комплекс и образование.

Каждый предложенный проект реализуется при непосредственном участии жителей, предпринимателей, юридических лиц.

Подробности участия в проекте «Народный бюджет» можно узнать на сайте signal.rkomi.ru/budzhet.

Деньги, полученные по проекту "Народный бюджет", жители потратили на покупку материалов, найм специалистов, оплату безработным гражданам. Фото Алена Громовой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- На старте «Народного бюджета» в 2017 году жители Коми реализовали 143 проекта. Общий объем финансирования тогда составил около 40 млн рублей.

- За четыре года воплощено в жизнь 87 проектов в сфере благоустройства, в них приняли участие 656 безработных граждан. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено более 23 млн рублей.

- При реализации народных проектов в сфере занятости в 2019 году трудоустроят не менее 288 человек и будут реализованы 56 проектов. Силами временно трудоустроенных граждан будут проводиться работы по уборке и транспортировке мусора, установке скамеек и детских площадок, ремонту крыш и дорог и иные подсобные работы.

- В 2020 году на народные проекты направят 124,1 млн рублей, в 2021-м еще больше – 200 млн рублей.

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