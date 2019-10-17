2019-10-17T12:32:00+03:00
Общество

Энергетики «Т Плюс» в Коми поддержали Всероссийский экоурок

В рамках фестиваля #ВместеЯрче сотрудники филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» проводят занятия по энергосбережению и энергобезопасности в образовательных учреждениях региона
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Фото предоставлено «Т Плюс»Фото предоставлено «Т Плюс»
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В рамках фестиваля #ВместеЯрче сотрудники филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» проводят занятия по энергосбережению и энергобезопасности в образовательных учреждениях региона. Шестнадцатого октября, в день Всероссийского урока «Экология и энергосбережение», познавательное мероприятие прошло в сыктывкарском детском саду № 107. Дошколята познакомились со сказочным энергетиком Теплославом, который помог объяснить, как беречь энергию, почему нельзя наступать на люки тепловых камер и играть в местах проведения ремонтных работ. На прощание около 60 малышей примерили каски и получили в подарок браслеты с символикой #ВместеЯрче.

Фото предоставлено «Т Плюс»

Фото предоставлено «Т Плюс»

В ближайшее время подобные занятия пройдут в других садах и школах Сыктывкара, а также Ухты.

Энергетики напоминают элементарные правила безопасности, которые должен знать каждый ребенок:

- наступать на люки канализационных колодцев – нельзя!

- играть вблизи ограждений и любых мест, где идут ремонтные работы, – нельзя! Тем более – заходить за ограждения!

- увидел пар из-под земли, провал в грунте, разлив воды, открытую крышку люка – уноси ноги и скорее расскажи взрослым!

- надземные трубы, особенно горячие, люки, огражденные участки, стройки – не место для селфи!

Основные правила безопасности для взрослых:

- не стоит парковаться вблизи надземных коммуникаций, тепловых камер, на крышках люков;

- при обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Также сигналы принимают диспетчерские подразделений «Т Плюс» в Коми:

Сыктывкар: 24-15-70

Ухта: 75-12-33

Инта: 63-0-65

Сосногорск: 8-963-488-93-44

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ИСТОЧНИК KP.RU

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