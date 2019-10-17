Сыктывкарцы проигнорировали приезд Филиппа Киркорова в город

Филипп Киркоров приехал в Сыктывкар, чтобы дать последний концерт в Коми. Приезд звезда был тихим: в отличие от глав печорской и усинской администрации, и.о. мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова не стала встречать певца. Фанатов на вокзале было немного.

Напомним, что 14 октября Филипп Киркоров начал показывать коми фанатам свое новое шоу«Я+R» — #ЦветНастроения». Первый концерт он дал в Усинске, второй в Печоре. В этих городах короля поп-сцены встречали с помпой. Так, в Усинске звезду поприветствовал мэр города Николай Такаев. В Печоре глава муниципальной администрации Наталья Паншина накормила короля поп-сцены караваем. После финала шоу она подарила Филиппу Киркорову метровую семгу.

Также в обоих городах вместе с чиновниками артиста встречало множество местных поклонников. Особенно отличились печорцы: фанаты стали делать селфи и снимать видео на камеры телефонов прямо на перроне.

В Ухте муниципальные чиновники не стали встречать Филиппа Киркорова. Сыктывкарские коллеги последовали их примеру. Пресс-служба городской администрации подтвердила, что из их ведомства никто не отправился встречать певца.

В итоге, когда Филипп Киркоров вышел из своего комфортабельного вагона, его встретили лишь несколько фанатов. Певец помахал им рукой и сел в машину.

Судя по всему, сыктывкарские фанаты хотят наверстать упущенное на концерте. Он пройдет сегодня на сцене ледового спортивного комплекса «Северная Олимпия», начало в 19 часов. Билет на него сейчас не получится найти: сыктывкарцы уже все раскупили.

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