Встреча с Раисой Сметаниной и букет с короной в подарок: как Филипп Киркоров провел время перед концертом в Сыктывкаре
Вчера Филипп Киркоров прибыл в Сыктывкаре на поезде, чтобы дать здесь концерт. На вокзале певца встретили лишь самые преданные поклонники. Тихие приезд сыктывкацры компенсировали позже, устроив звезде теплый прием с подарками.
Так, в ледовом дворце «Северная Олимпия» Филиппа Киркорова встречала целая делегация: дети и молодые сотрудники нарядились в национальные коми и стилизованные костюмы. Когда певец вошел в спортивный комплекс, ему, по традиции, вручили каравай с солью. Дети подарили королю эстрады берестяную корзинку с колбасой и деревянную фигуру медведя. Артиста такой душевный прием обрадовал.
Филиппа Киркорова встречают в Сыктывкаре. Видео из инстаграм-аккаунта певца.
Позже к артисту пришли родные одной из артисток его балета. Родители и сестры Александры Сивковой преподнесли Филиппу Киркорову пышный букет с короной.
- Спасибо за дочь. Наша звезда. Мы её очень любим, - сказал король эстрады отцу семейства.
Филиппу Киркорову вручают букет с короной в Сыктывкаре. Видео из инстаграм-аккаунта фан-клуба певца.
Также звезда русского шоу-бизнеса вместе со своей труппой побывал в музее олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, артист внимательно осмотрел экспозицию в музее спортсменки и лично пообщался с Раисой Петровной.
- Дорогая Раиса Петровна! Большая честь для нас сегодня окунуться в мир Вашей жизни! Горжусь с Вами жить в одно время!, — написал артист в книге отзывов музея.
Звезда эстрады встретился с Раисой Сметаниной
Вечером Филипп Киркоров показал сыктывкарцам шоу, которое готовил вместе с знаменитым режиссером Цирка Дю Солей Франко Драгоне. Этот концерт прошел без неприятных сюрпризов: в отличие от случаев с Усинском и Печорой фуры с реквизитом и костюмами пришли вовремя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сыктывкарцы проигнорировали приезд Филиппа Киркорова в город На вокзале его ждали лишь самые преданные фанаты (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU