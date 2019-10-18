2019-10-18T14:07:20+03:00
Общество

Встреча с Раисой Сметаниной и букет с короной в подарок: как Филипп Киркоров провел время перед концертом в Сыктывкаре

У короля эстрады был насыщенный день
Дарья ЮДИНА
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У Филиппа Киркорова вчера был насыщенный день. Источник фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/У Филиппа Киркорова вчера был насыщенный день. Источник фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/
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Вчера Филипп Киркоров прибыл в Сыктывкаре на поезде, чтобы дать здесь концерт. На вокзале певца встретили лишь самые преданные поклонники. Тихие приезд сыктывкацры компенсировали позже, устроив звезде теплый прием с подарками.

Так, в ледовом дворце «Северная Олимпия» Филиппа Киркорова встречала целая делегация: дети и молодые сотрудники нарядились в национальные коми и стилизованные костюмы. Когда певец вошел в спортивный комплекс, ему, по традиции, вручили каравай с солью. Дети подарили королю эстрады берестяную корзинку с колбасой и деревянную фигуру медведя. Артиста такой душевный прием обрадовал.

Филиппа Киркорова встречают в Сыктывкаре. Видео из инстаграм-аккаунта певца.

Позже к артисту пришли родные одной из артисток его балета. Родители и сестры Александры Сивковой преподнесли Филиппу Киркорову пышный букет с короной.

- Спасибо за дочь. Наша звезда. Мы её очень любим, - сказал король эстрады отцу семейства.

Филиппу Киркорову вручают букет с короной в Сыктывкаре. Видео из инстаграм-аккаунта фан-клуба певца.

Также звезда русского шоу-бизнеса вместе со своей труппой побывал в музее олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, артист внимательно осмотрел экспозицию в музее спортсменки и лично пообщался с Раисой Петровной.

- Дорогая Раиса Петровна! Большая честь для нас сегодня окунуться в мир Вашей жизни! Горжусь с Вами жить в одно время!, — написал артист в книге отзывов музея.

Звезда эстрады встретился с Раисой Сметаниной

Звезда эстрады встретился с Раисой Сметаниной

Вечером Филипп Киркоров показал сыктывкарцам шоу, которое готовил вместе с знаменитым режиссером Цирка Дю Солей Франко Драгоне. Этот концерт прошел без неприятных сюрпризов: в отличие от случаев с Усинском и Печорой фуры с реквизитом и костюмами пришли вовремя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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