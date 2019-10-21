2019-10-21T12:38:24+03:00
Общество

39-летняя уроженка Коми стала самой красивой замужней женщиной страны

Ирина Гоголь одержала победу в престижном конкурсе «Миссис Россия»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Уроженка Воркуты Ирина Гоголь- Степанова выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Вселенная». В декабре она поедет в Китай представлять Россию на международном этапе.

19 октября в Ростове-на-Дону завершился финал конкурса «Миссис Россия Вселенная». За почетный титул боролись 18 замужних женщин со всей страны в возрасте от 27 до 60 лет. В итоге, уроженка Коми завоевала заветный титул:

- Я шла к этому, я хотела именно его (титул). Впереди очень много работы, а времени практически нет, - отметила Ирина с соцсетях.

Северная красавица представляла на конкурсе Санкт-Петербург, в котором прожила большую часть жизни. Ирина выросла в суровой Воркуте и не понаслышке знает, что такое сугробы высотой с трехэтажный дом, метели, 50-градусные морозы и северное сияние. Она даже играла в волейбол за сборную Коми, а в 25 лет создала свою аутсорсинговую компанию. Сейчас Ирина успешная бизнес-леди, счастливая жена и мама двоих детей. Кстати, полное интерью с Ириной Гоголь-Степановой вы можете прочитать вот ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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