2019-10-21T14:58:01+03:00
Общество

Филипп Киркоров рассказал, что его поразило в Сыктывкаре

Столица Коми особенно запомнилась «королю российской эстрады»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Instagram певцаФото Instagram певца
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На прошлой неделе закончились гастроли короля эстрады Филиппа Киркорова в Коми. По словам певца, особенно ему запомнилась столица республики. Об этом «король российской эстрады» написал в своем Instagram.

- Хочется поделиться удивительной встречей нашего коллектива в Сыктывкаре с легендарной олимпийской чемпионкой, рекордсменкой по количеству медалей в истории спорта-лыжницей Раисой Сметаниной, которая произошла в ее доме - музее накануне моего шоу. Удивительная женщина с невероятной судьбой! - написал певец.

Не забыл Киркоров и о знаменитой диско-бабушке, которая отжигает на каждом концерте знаменитостей в Сыктывкаре.

- Кстати, ролик с ней набрал у меня за миллион просмотров, - отметил артист.

Отметим, что во время гастролей в Усинске, Печоре, Ухте и Сыктывкаре звезда русского шоу-бизнеса не раз столкнулся с проблемами. Например, по пути в Усинск фура с концертным оборудованием застряла в непроходимых песках на переправе у реки Печоры. В Печоре Филиппа Киркорова с караваями встретила сама глава местной администрации Наталья Паншина со словами: «Здравствуй, дорогой. Ты рад меня видеть?» Ухтинский концерт Филиппа Киркорова омрачил только холод, а в Сыктывкаре певца встречали молодые люди с детьми в национальных и стилизованных костюмах. Артисту подарили каравай, корзинку колбасы и деревянную фигуру медведя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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