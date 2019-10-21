При поддержке ЛУКОЙЛа в усинской деревне обустроили местный музей

На грантовые средства Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Доме культуры деревни Новикбож обустроили этнокультурный уголок. Проект по его созданию «Наша гордость – Новикбож» стал продолжением работы по сохранению исторического и культурного наследия северного края.

Первый грант нефтяников новикбожцы выиграли в 2013 году – тогда при поддержке компании в Доме культуры создали музей тряпичной куклы «Акань», который за короткое время прославился далеко за пределами муниципалитета. Новый грант, выигранный в 2016 году, позволил организовать выездные мастер-классы и показы театра кукол «Ляльки».

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

И вот теперь у кукол-скруток появился настоящий дом. Над его обустройством работали не только сотрудники Дома культуры во главе с директором Татьяной Викторовой, но и участники всех творческих коллективов: и дети, и взрослые. Куклы разместились в старинных сундуках, на лавках, на полочках буфетов, стилизованных под старину, специально заказанных на московской фабрике.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Каждый уголок зала представляет собой цельную композицию со своим замыслом и сюжетом. Например, в одном из буфетов тряпичные красавицы, созданные к 35-летию Усинска, соседствуют с куклами «Края брусничных закатов», пошитыми мастерицами к конкурсу профмастерства среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ». У этих куколок даже есть корзинки с «брусникой» – бордовым бисером. В другом шкафу расселились куклы из «Льняной фантазии», в третьем – игрушки в джинсовых нарядах.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Гости, пришедшие на открытие, словно окунулись в беззаботное детство: в комнате царил приятный полумрак, прореженный мягким светом масляной лампы, разносились ароматы заваренных душистых трав, «шумел» самовар на углях. А вокруг – огромное количество ярких тряпичных куколок.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Как отметила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская, проект Татьяны Викторовой вобрал в себя истинную духовность коми народа, его культуры, и при этом он всегда интересен подрастающему поколению. Недаром новикбожские куколки-скрутки разъехались уже по всей России.

Первый заместитель руководителя администрации Усинска Татьяна Анисимов подчеркнула, что проект из Новикбожа уже выходит на российский уровень, а сам музей «Акань» становится туристическим объектом, привлекающим внимание к Усинскому району.

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