2019-10-21T17:08:21+03:00
Общество

При поддержке ЛУКОЙЛа в усинской деревне обустроили местный музей

Проект «Наша гордость – Новикбож» стал продолжением работы по сохранению исторического и культурного наследия северного края
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Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»
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На грантовые средства Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Доме культуры деревни Новикбож обустроили этнокультурный уголок. Проект по его созданию «Наша гордость – Новикбож» стал продолжением работы по сохранению исторического и культурного наследия северного края.

Первый грант нефтяников новикбожцы выиграли в 2013 году – тогда при поддержке компании в Доме культуры создали музей тряпичной куклы «Акань», который за короткое время прославился далеко за пределами муниципалитета. Новый грант, выигранный в 2016 году, позволил организовать выездные мастер-классы и показы театра кукол «Ляльки».

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

И вот теперь у кукол-скруток появился настоящий дом. Над его обустройством работали не только сотрудники Дома культуры во главе с директором Татьяной Викторовой, но и участники всех творческих коллективов: и дети, и взрослые. Куклы разместились в старинных сундуках, на лавках, на полочках буфетов, стилизованных под старину, специально заказанных на московской фабрике.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Каждый уголок зала представляет собой цельную композицию со своим замыслом и сюжетом. Например, в одном из буфетов тряпичные красавицы, созданные к 35-летию Усинска, соседствуют с куклами «Края брусничных закатов», пошитыми мастерицами к конкурсу профмастерства среди организаций Группы «ЛУКОЙЛ». У этих куколок даже есть корзинки с «брусникой» – бордовым бисером. В другом шкафу расселились куклы из «Льняной фантазии», в третьем – игрушки в джинсовых нарядах.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Гости, пришедшие на открытие, словно окунулись в беззаботное детство: в комнате царил приятный полумрак, прореженный мягким светом масляной лампы, разносились ароматы заваренных душистых трав, «шумел» самовар на углях. А вокруг – огромное количество ярких тряпичных куколок.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Как отметила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская, проект Татьяны Викторовой вобрал в себя истинную духовность коми народа, его культуры, и при этом он всегда интересен подрастающему поколению. Недаром новикбожские куколки-скрутки разъехались уже по всей России.

Первый заместитель руководителя администрации Усинска Татьяна Анисимов подчеркнула, что проект из Новикбожа уже выходит на российский уровень, а сам музей «Акань» становится туристическим объектом, привлекающим внимание к Усинскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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