Сыктывкарца, перенесшего инсульт в Турции, похоронят 29 октября

Сыктывкарца Александра Денисова, который перенес инсульт в Турции во время отдыха и умер, не выдержав восьмичасового перелета, похоронят во вторник 29 октября. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила супруга умершего мужчины.

Напомним, что на прошлой неделе жители республики с тревогой следили за судьбой сыктывкарца Александра Денисова. Он вместе с семьей отправился отдыхать в турецкий город-курорт Алания. 19 октября мужчине стало плохо. Медики поставили диагноз — инсульт. За жизнь сыктывкарца долго боролись турецкие медики. После лечения и операций Александра доставили в Москву, откуда его должны были транспортировать в Коми. Но восьмичасовой перелет мужчина не выдержал: Александр скончался от отека мозга. Родные и друзья смогут попрощаться с ним 29 октября: именно на эту дату назначили похороны.

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