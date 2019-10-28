2019-10-28T15:17:16+03:00
Общество

Сыктывкарца, перенесшего инсульт в Турции, похоронят 29 октября

Мужчина не выдержал долгий перелет
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Натальи Денисовой "ВКонтакте"Фото со страницы Натальи Денисовой "ВКонтакте"
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Сыктывкарца Александра Денисова, который перенес инсульт в Турции во время отдыха и умер, не выдержав восьмичасового перелета, похоронят во вторник 29 октября. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила супруга умершего мужчины.

Напомним, что на прошлой неделе жители республики с тревогой следили за судьбой сыктывкарца Александра Денисова. Он вместе с семьей отправился отдыхать в турецкий город-курорт Алания. 19 октября мужчине стало плохо. Медики поставили диагноз — инсульт. За жизнь сыктывкарца долго боролись турецкие медики. После лечения и операций Александра доставили в Москву, откуда его должны были транспортировать в Коми. Но восьмичасовой перелет мужчина не выдержал: Александр скончался от отека мозга. Родные и друзья смогут попрощаться с ним 29 октября: именно на эту дату назначили похороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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