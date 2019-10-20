Стало известно, кем будет работать экс-глава Сыктывкара
Госсовет Коми даст согласие назначить экс-главу администрации Сыктывкара Валерия Козлова представителем республики в Северо-Западном регионе России. Соответствующее постановление депутаты рассмотрят в четверг, 24 сентября.
Госсовет согласовывает предложение главы региона Сергея Гапликова по назначению на должность представителей Коми в Россиии ее субъектах. В связи с этим в парламент вносится представление о даче согласия по назначению Козлова на должность представителя республики в Северо-Западном регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU