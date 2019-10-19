В Сыктывкаре появится новый глава администрации

В Сыктывкаре проведут конкурс на замещение должности главы городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Принимать документы от кандидатов начнут уже в понедельник, 21 октября. У желающих есть время выдвинуть свою кандидатуру до 21 ноября. Документы принимаются в рабочие дни включительно с 08.45 до 18.00 часов на улице Бабушкина, 22, кабинет 201.

Кандидату на пост градоначальника должно быть не меньше 21 года, от него требуется высшее образование, наличие российского гражданства, знание русского языка, как минимум двухлетний стаж госслужбы, либо же как минимум три года работы на руководящей должности. Желающий возглавить администрацию должен знать законодательство России и Коми, а также Устав Сыктывкара. От кандидата также требуется обширный список навыков.

Конкурс состоится 6 декабря 2019 года в 12.00 в здании администрации на улице Бабушкина, 22, в кабинете 317. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Наталья Хозяинова.

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