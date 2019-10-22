2019-10-22T16:50:32+03:00
Общество

Полицейские не стали возбуждать уголовное дело по факту отстрела раненного медвежонка в Ухте

В действиях мужчины, убившего маленького косолапого, не нашли состава преступления
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Натальи Крутских "ВКонтакте"Фото со страницы Натальи Крутских "ВКонтакте"
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В Ухте завершили проверку по факту отстрела раненного медвежонка, которого хотели отправить в приют для диких животных «Бим». Полицейские не возбудили уголовное дело, так как не нашли в действиях гражданина, убившего детеныша, злого умысла. Правоохранительные органы утверждают, что мужчина застрелил медвежонка из-за крайней необходимости. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Напомним, что сначала рядом с ухтинским поселком Водный засняли медведицу с двумя медвежатами. Лесные звери выходили к дачам, чтобы найти еду на свалке. После медведицу застрелили. Один медвежонок пропал, а другого ранили. Активисты, захотев спасти маленького косолапого, связались с московским благотворительным фондом «БИМ». Москвичи согласились забрать медвежонка. Для его транспортировки уже нашли транспорт, но случилась беда. Неизвестный застрелил медвежонка.

Возмущенные общественники создали петицию, в которой потребовали провести расследование по факту гибели медвежонка в Ухте. Петиция собрала более 360 тысяч подписей. Полиция Ухты начала проверку.

Во время проверки полицейские нашли мужчину, который застрелил медвежонка. Выяснилось, что «жизни и здоровью этого мужчины угрожала опасность нападения раненого дикого животного, устранить которую иными средствами было невозможно». Он застрелил звереныша, когда находился на своем дачном участке.

Полиция не нашла в действиях мужчины признака состава преступления или административного правонарушения. Поэтому наказывать мужчину за отстрел раненного медвежонка не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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