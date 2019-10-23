Завершилось расследование по делу сыктывкарки Анны Нестеровой, тело которой так и не нашли

Сыктывкарские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения 43-летней Анны Нестеровой. Женщина пропала в ноябре прошлого года. В её убийстве признался 28-летний мужчина. Теперь его будут судить. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

Следователи выяснили, что в ночь на 1 ноября в частном жилом доме по улице Клары Цеткин подозреваемый, будучи пьяным, во время ссоры несколько раз ударил Анну Нестерову по лицу. После он на машине приятелей вывез сыктывкарку в безлюдное место к реке в районе улицы Приречной. Там злоумышленник убил женщину. Чтобы скрыть следы убийства, он скинул мертвое тело в воду.

После исчезновения Анны Нестеровой её родные забили тревогу. Пропавшую женщину стали искать. Но усилия спасателей и волонтеров ни к чему не привели: даже тело не удалось найти.

Вскоре после объявление о пропаже Анны Нестеровой следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Они задержали предполагаемого убийцу, который признался в содеянном. Доказательства по делу уже собрали. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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