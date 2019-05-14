Из-за паводка вновь приостановлены поиски тела сыктывкарки Анны Нестеровой

14 Май 17:02 2019-05-14T17:04:59+03:00

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В столице Коми вновь приостановлены поиски тела 43-летней сыктывкарки Анны Нестеровой. Отметим, что после длительной зимы поисковая операция была возобновлена только на один день - 7 мая. Затем с формулировкой "в связи с изменяющимися сезонными природными условиями" (речь идет о паводке) водолазы вновь прекратили работу. Поиски велись в реке Вычегде в районе Доручастка. Об этом "КП в Коми" сообщили в Следственном комитете РК.

Напомним, женщина пропала 1 ноября и до вчерашнего дня о ней ничего не было известно. 8 ноября Следственный комитет сообщил о задержании 27-летнего подозреваемого.На допросе мужчина признался, что избил женщину и утопил ее в реке в районе Доручастка. Возбуждено уголовное дело.

Есть версия, что в тот злополучный вечер, 1 ноября, сыктывкарка задержалась на работе в банке, где проходила ревизия. После работы она заходила в несколько питейных заведений. Не исключено, что в одном из них женщина и познакомилась с предполагаемым убийцей.

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ИСТОЧНИК KP.RU