2019-10-30T14:39:11+03:00
Общество

В Сыктывкаре 9 ноября пройдет митинг против полигона на Шиесе

Активисты надеются, что акция протеста соберет тысячи людей
Дарья ЮДИНА
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Активисты надеются, что акция протеста соберет много людейАктивисты надеются, что акция протеста соберет много людейФото: Алиса КОЗЛОВА
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9 ноября в Мичуринском парке Сыктывкара пройдет митинг против строительства мусороперерабатывающего полигона на станции Шиес. Активисты надеются, что эта акция протеста станет одной из самых массовых в истории столицы Коми.

Коми общественники давно желали собрать протестующих против строительства так называемого экотехнопарка на станции Шиес на митинг в Сыктывкаре. Ещё в сентябре эколог Нина Ананина сообщила, что 9 ноября активисты хотят провести масштабную акцию в столице республики. Сегодня появилась первая информация об этой акции.

Местом для сбора недовольных полигоном станет Мичуринский парк. Сначала организаторы акции планировали провести митинг на 500 человек на Театральной площади. Но в очередной раз администрация города отказала и отправила общественников в гайд-парк.

- На станции Шиес недавно произошло много событий: завезли топливо через Урдому под конвоем полиции и разобрали пост «Переправа». Ввиду последних событий я думаю, что на митинг придет больше пяти тысяч человек. Может и до десяти тысяч человек дойти. Возможно, будет побит предыдущий рекорд (митинг, прошедший 2 июня, стал самым массовым за последние десять лет в Сыктывкаре, и собрал, по разным данным, от пяти до восьми тысяч человек — прим. редакции), - сказал член «Комитета защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий.

Сейчас организаторы митинга собирают деньги для кампании по информированию населения. На данный момент удалось собрать 50 тысяч рублей, осталось — ещё 110 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на печать газет, аренду сцены и звукового оборудования и на билеты и проживание Деда Архимеда. Дед Архимед — блогер и музыкант, который публично поддерживает противников появления «мусорного» полигона на станции Шиес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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