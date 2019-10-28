Появился 3D-макет древнейшего существа, которое открыли ученые Коми

Ярославский художник Михаил Шеханов изготовил макет пармастеги - древнего четвероногого, который был переходным звеном между рыбой и земноводным. Теперь каждый может узнать, как выглядело доисторическое животное.

3D-макет пармастеги входит в экспозицию уникального проекта «Теплое море Тимана» в Ухтинском краеведческом музее. Древний тетрапод (четвероногое) представлено в натуральную величину.

Тетрапод выглядит как живой

- Несмотря на свой «продвинутый» крокодилий облик, это были довольно примитивные амфибии. Судя по всему, они вели сугубо водный образ жизни, неспешно плавая по поверхности воды вдоль побережья, выставив на поверхность свои высоко посаженные глаза. Но, судя по развитому плечевому поясу, они были способны на мощные броски на береговую часть водоёма за добычей! Именно в позе атаки на многоножку я изобразил пармастегу. Она, слегка наклонив голову вбок, пытается прижать жертву к земле, - сообщает художник.

Над 3D-макетом работал ярославский художник Михаил Шеханов

Презентация проекта «Теплое море Тимана» состоится уже на этой неделе — 3 ноября. Подробное описание сенсационной находки ученых Коми вы можете найти вот здесь.

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