2019-10-28T17:33:32+03:00
Общество

Появился 3D-макет древнейшего существа, которое открыли ученые Коми

Находка исследователей стала настоящей сенсацией, которая разлетелась по всему миру
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Пармастега — уникальный пример ранней эволюции четвероногихПармастега — уникальный пример ранней эволюции четвероногих
Изменить размер текста:

Ярославский художник Михаил Шеханов изготовил макет пармастеги - древнего четвероногого, который был переходным звеном между рыбой и земноводным. Теперь каждый может узнать, как выглядело доисторическое животное.

3D-макет пармастеги входит в экспозицию уникального проекта «Теплое море Тимана» в Ухтинском краеведческом музее. Древний тетрапод (четвероногое) представлено в натуральную величину.

Тетрапод выглядит как живой

Тетрапод выглядит как живой

- Несмотря на свой «продвинутый» крокодилий облик, это были довольно примитивные амфибии. Судя по всему, они вели сугубо водный образ жизни, неспешно плавая по поверхности воды вдоль побережья, выставив на поверхность свои высоко посаженные глаза. Но, судя по развитому плечевому поясу, они были способны на мощные броски на береговую часть водоёма за добычей! Именно в позе атаки на многоножку я изобразил пармастегу. Она, слегка наклонив голову вбок, пытается прижать жертву к земле, - сообщает художник.

Над 3D-макетом работал ярославский художник Михаил Шеханов

Над 3D-макетом работал ярославский художник Михаил Шеханов

Презентация проекта «Теплое море Тимана» состоится уже на этой неделе — 3 ноября. Подробное описание сенсационной находки ученых Коми вы можете найти вот здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученый из Коми Алексей Москалев раскрыл секрет долголетия

Вышла в свет новая книга ученого, посвященная работе кишечника (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Юный изобретатель из Мончегорска занял первое место на выставке в Индонезии
22-26 октября в Индонезии прошла 15-я Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors. О результатах российской делегации и первых эмоциях победителей - в репортаже с места событий
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
Родительский чат - находка для шпиона: о чем самарцам запретили общаться с учителями в иностранных мессенджерах
Самарские чиновники запретили учителям пользоваться иностранными мессенджерами. Правда, утверждают, что запрет касается только служебной информации, но четкую границу провести затрудняются
Инвалиды по зрению из Подмосковья впервые приняли участие во Всероссийском географическом диктанте
Совместную акцию для незрячих провели Российское географическое общество, «Комсомольская правда" и региональное отделение Фонда социального страхования по Московской области
Новости 24
Жителям каких населенных пунктов Коми аннулируют счета за невывезенный мусор
Полтора миллиона рублей отсудила сыктывкарка за ненадлежащее лечение
Чиновника министерства ЖКХ Коми нашли мертвым на рабочем месте
Гололед и холода: прогноз на конец октября в Коми
В Сыктывкаре готовятся к ликвидации гигантской свалки отходов советской эпохи
В Сыктывкаре «дочь» украла у 81-летнего мужчины 150 тысяч
На переправы в Сыктывкаре потратят почти 2 миллиона
В Сыктывкаре на «зебре» сбили пешехода
В Усинске не смог сесть самолет из Москвы
В Усинске мужчина разгромил кафе и понадкусывал шоколадки
Пьяный воркутинец познакомился с женщиной, а та украла у него 5 тысяч
В Инте горел деревянный дом
В Коми на выходных будут делать прививки от гриппа
Жители поселка в Удорском районе жалуются на затопленные улицы
Сыктывкарская школа, в которой ученика отстранили от занятий, не будет платить штраф в 100 тысяч рублей
Гололедица и мокрый снег: прогноз на последние выходные октября в Коми
В Сыктывкаре могут построить проезд-дублер Октябрьского проспекта
В Коми приняли закон о введении муниципальных округов
Валерия Козлова назначили представителем Коми на Северо-Западе
В Сосногорском районе на пожаре погиб мужчина
В Коми возбудили уголовное дело после жестокого убийства собаки
Экс-главу военно-врачебной комиссии Коми осудили за взятки
Сыктывкарские студенты встретятся с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым
В Печоре появился новый кинозал