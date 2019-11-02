Первый летчик республики и герои неба: пять наивных вопросов о коми авиации

Сегодня Коми празднует 90-летие гражданской авиации. Солидный возраст скрывает немало интересных событий и фактов. Так, личный пилот двух президентов начал с полетов на АН-2 в республике. Подробности и другие занимательные факты ищите в подборке.

Кто был первым летчиком?

Первый пилот у республики появился раньше гражданской авиации. Уроженец Усть-Ухты Петр Истомин летал на гидроплане во времена гражданской войны, сражаясь за красноармейцев. 16 мая 1919 года самолет Истомина попал под огонь «белых» и летчик вынужденно посадил его на озеро. Сбежать от врагов экипажу не удалось. Через 12 дней летчика расстреляли. Кстати, именно в честь Петра Истомина названы воздушные ворота республики — аэропорт Сыктывкара.

Аэропорт Сыктыкара носит имя первого летчика республики. Фото с официального сайта аэропорта

Сколько стоил полет на самолете?

14 августа 1925 года жители Усть-Сысольска впервые узрели, как гидроплан «Смычка города с деревней» приземлился на воды Сысолы. «Железная птица» была агитационной: по ней водили экскурсии. Каждый мечтал полетать в облаках. В число счастливчиков — пассажиров показательных полетов — попал коми поэт Виктор Савин.

Только спустя пять лет в республике случился новый полет. Самолет «Дорнье Комета» приземлился на лед Сысолы в районе местечка Париж. В те времена авиавояж был недешевым удовольствием — 170 рублей. Обычному учителю за него пришлось бы отдать больше пяти зарплат.

Были ли авиакатастрофы в Коми?

К сожалению, да. 2 июля 1986 года самолет ТУ-134 загорелся в воздухе недалеко от Сыктывкара. Летчику пришлось сажать «тушку» прямо на лес. Самолет столкнулся с верхушками деревьев, пронесся 200 метров, коснулся земли и промчался еще 145 метров. 38 выживших выбрались из искореженного лайнера через служебную дверь, форточку кабины и разломы фюзеляжа, спасательный вертолет нашел их только вечером. Авария унесла жизни 54 человек, в том числе семи детей.

В авиакатастрофе, которая случилась 14 ноября 1996 года в районе села Большая Пысса, погибли 14 человек. Причиной аварии стала самонадеянность пилота: зная о нелетной погоде, он все равно продолжил рейс. Самолет стало сносить, экипаж пытался исправить положение, но не вышло. Воздушное судно упало в лесу, разрушилось и сгорело. Выжил только второй пилот.

Пилот президентов начинал работать в Коми?

Владимир Федорушкин, который был первым пилотом президента Бориса Ельцина и Владимира Путина, начинал головокружительную во всех смыслах карьеру с полетов на АН-2 в Троицко-Печорске. Пилоту есть что вспомнить из службы президентам. В 1992 году ему пришлось сажать самолет с Борисом Ельциным в лондонском аэропорту, когда вокруг был сплошной туман: президент спешил на встречу с английской королевой. Посадка проходила в условиях нулевой видимости, но все закончилось благополучно. Руководитель полетов аэропорта Хитроу после осмотра кабины очень удивился смелости Федорушкина: пилот посадил самолет, используя устаревшую авионику 60-х годов.

Сергей Сотников недавно передал дела преемнику. Фото пресс-службы администрации МР "Ижемский"

Чем сейчас занимается Сергей Сотников?

В истории авиации Коми есть немало светлых страниц. Благодаря самоотверженности ижемца Сергея Сотникова пилоты ТУ-154 смогли посадить самолет в глухой тайге на недействующий аэродром, за которым долгие годы присматривал мужчина. В 2010 году расчищенная взлетка спасла десятки жизней: на борту «тушки» полностью пропало электричество, нужно было срочно сажать лайнер. Все обошлось. Позже мужчину наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Недавно он отправился на заслуженную пенсию и передал дела преемнику.

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