На заводе в Сыктывкаре поселилась ручная лисичка

Рыжая лисичка стала любимым местным питомцем у рабочих ЛПК в Сыктывкаре. Фото лесной красавицы опубликовали в соцсетях.

- Конфетками кормят, - пишет автор фото Мария К. На вопросы людей, зачем кормить животное, девушка отвечает: «Жалко». Оказывается, лисичка облюбовала ЛПК уже с весны — регулярно приходит на пост рабочих и принимает от них угощение.

Как правило, люди, которые впервые увидели лису в городской черте, спешат угостить дикого зверя. Однако рыжую хищницу не стоит подкармливать, но и запугивать или отгонять тоже не надо, считают ученые. Лучшая тактика – пройти мимо. По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, лисы не боятся человека, потому что их высшая нервная система устроена лабильно, то есть подвижно, по отношению к человеку. К тому же лисы, как правило, живут в обжитых местах, где поблизости много людей и машин.

Однажды в сыктывкарской Орбите сняли на видео смелых лисят. Беспечные зверьки не заметили осторожного оператора. Видео вы можете посмотреть вот тут.

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