"Второе дыхание": жительницы Коми личным примером доказывают, что свое дело можно открыть и в 65 лет, и в 45 лет

Среди россиян не так много тех, кто мечтает запустить свой бизнес. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Центра социально-политического мониторинга в мае этого года. Только 4,3% респондентов в будущем твердо намереваются открыть дело, большинство из них — мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. Однако у правила есть исключения: жительницы республики живым примером доказывают, что стать предпринимателями можно в любом возрасте независимо от пола. «Комсомольская правда в Коми» рассказывает о деле Людмилы Щепоткиной и Оксаны Бетехтиной в рамках проекта «Второе дыхание».

«Бизнес есть бизнес, сноровки может не хватать и в 25, и в 65 лет»

Людмила Щепоткина из села Пажга Сыктывдинского района открыла свое дело в 60 лет. Вместе с сыновьями она основала компанию ООО «Нордстрой». Семейный подряд занимается изготовлением деревянных срубов по особой канадской технологии, которая подразумевает только ручную рубку. Продукцию «Нордстроя» покупают клиенты не только со всей республики, но и из других регионов России, в частности из Московской и Ленинградской области.

К открытию бизнеса Людмилу Щепоткину подтолкнула обстоятельства.

По профессии я бухгалтер, работала семь лет у предпринимателя, занимающегося лесозаготовкой. Я полностью вникла в рабочий процесс. Потом работала три года у бизнесмена, занимающегося изготовлением срубов домов по канадской технологии. Там также полностью вникла в рабочий процесс. Свою роль сыграло и то, что мои сыновья с друзьями занимались строительством. Их то там обманывали, то тут. Поэтому решила открыть свое дело, объяснила женщина.

Запуск бизнеса отнял не так много времени. Вместе с сыном Людмила Щепоткина за четыре месяца прошла обучение у специалистов Коми республиканского бизнес-инкубатора. Оформление компании как юридического лица и заполнение прочих бумаг тоже прошло быстро. Работать в компании стали мужчины, до этого трудившиеся в бригаде вместе с сыновьями пожилой бизнес-леди.

Людмила Щепоткина использовала все возможности, чтобы прорекламировать продукцию «Нордстроя». В ход шло все: от сарафанного радио до помощи официальных органов власти.

Нас начала поддерживать администрация муниципалитета. Потом мы участвовали в дне открытых дверей для предпринимателей Сыктывдинского района. На следующий год мы уже принимали участие в выставке «Мы строим дом», проходившей в Торгово-промышленной палате РК. Нас приняли в члены Торговой палаты, сказала Людмила Щепоткина.

Предпринимательницу поддерживали даже конкуренты.

В аналогичных организациях нужно видеть не соперников, а партнеров. Мы встречаемся с руководителями других компаний Сыктывдинского района, обмениваемся опытом, советуемся, что-то подсказываем, новостями делимся. Сейчас прошли те времена, когда все друг у друга заказы рвали, отмечает 65-летняя предпринимательница.

Правда, несмотря на опыт работы в лесозаготовках, путь бизнесмена-новичка не оказался прямым и простым.

— Были проблемы с качественным сырьем. Приходилось самой ездить по делянкам Архангельской области, чтобы выбрать хороший лес, признается седовласая собеседница.

Эта бодрая и энергичная пенсионерка и сейчас ездит по делянкам. Кроме того, на своем предприятии мать семейства отвечает за финансы и документацию. Большое количество обязанностей не лишает ее простых радостей: Людмила Щепоткина успевает, как она говорит, и на даче покопаться, и в лес по грибы сходить.

Сейчас компания «Нордстрой» потихоньку разрастается. Семья Щепоткиных стала доставлять собственноручно сделанные срубы клиентам. Построили пилораму. В будущем Людмила Федоровна вместе с сыновьями хочет расширить производство и приобрести новые делянки.

В шутке о том, что предприниматели работают по 25 часов в сутки, есть зерно истины. Хотя все зависит от того, как вы построите производство. Бизнес есть бизнес. Если нет сноровки в 25 лет, то и в 65 она не появится, говорит зрелая бизнесвумен.

Оксана Бетехтина увлеклась созданием ростовых цветов в 45 лет. Фото предоставлено героиней публикации

Переделала комнату под мастерскую

Сыктывкарка Оксана Бетехтина начала создавать ростовые и интерьерные цветы, когда ей было 45 лет. А решиться на запуск своего дела ей помог интернет.

— Тогда я работала воспитателем в детском саду и создавала для малышей папки с развивающими заданиями, коврики. Как-то бродила по Сети для вдохновения, увидела эти цветы ростом с человека и загорелась. Я предпринимательством занялась не для того, чтобы деньги зарабатывать, а чтобы реализовать свои идеи, говорит Оксана Бетехтина.

Её первые ростовые цветы украсили все три корпуса детсада. Родители ребят увидели необычное украшения, нашли мастерицу-воспитательницу в «ВКонтакте», стали расспрашивать, делать первые заказы. Просьб и вопросов было немало, поэтому Оксана Бетехтина создала свою группу в соцсети.

Создание группы стало первым шагом. После декоратор переоборудовала зал в своей квартире: оставила только диваны и телевизор, по которому смотрит мастер-классы по созданию ростовых цветов. Она также перенесла туда инструменты и прибила полочки для хранения материалов.

Отзывы первых клиентов сделали свое дело: сейчас цветы Оксаны Бетехтиной арендуют для свадеб, юбилеев, дней рождения. Берут и насовсем: такой декор пользуется популярностью у владельцев студий красоты. Покупают огромные цветы и как подарок: в таких случаях сыктывкарка обговаривает с клиентом и цвет, и размеры.

Времени на создание цветов уходит по-разному. На сложную композицию Оксана Бетехтина может потратить неделю. Обычно сыктывкарка делает их по вечерам. Семья к её увлечению относится с пониманием.

— Мне в этом плане повезло. Сыновья уже взрослые, сами себя обеспечивают. Без проблем могут и ужин приготовить и меня накормить, говорит Оксана Бетехтина.

Сейчас сыктывкарка продолжает работать старшим воспитателем. Хобби-бизнес съедает время по выходным и вечерам. Несмотря на это, Оксана Бетехтина планирует и дальше заниматься декором.

Хочу выйти на пенсию и сотрудничать с каким-нибудь свадебным агентством. Я уже работала с несколькими. Думаю, в будущем я буду делать не только ростовые цветы, но и другие элементы декора, делится планами жительница Сыктывкара.

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