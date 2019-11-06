Конституционный суд России снял запрет на проведение митингов на Стефановской площади

Конституционный суд России отменил запрет на проведение митингов на главной площади Сыктывкара. Местные запреты на проведение публичных мероприятий в определенных местах не могут основываться на произвольном пространственно-территориальном ограничении права граждан мирно собираться, говорится в решении суда, опубликованном в среду, 6 ноября. Об этом сообщают «Ведомости».

Проверку законодательства инициировали после жалобы двух жительниц Коми. Женщинам отказали, ссылаясь на региональный закон, в согласовании молебна в память жертв репрессий. Закон запрещал проводить собрания, митинги, демонстрации и шествия на Стефановской площади и в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входов в здания органов власти и госучреждений.

Конституционный суд решил, что запрет на проведение публичных мероприятий на Стефановской площади в Сыктывкаре без изучения фактических обстоятельств не может быть признан правомерным и конституционным и оправдываться формальными ссылками на закон. Решение по каждому конкретному мероприятию требует от правоприменительных органов развернутого мотивированного обоснования.

Дела заявительниц подлежат пересмотру. Они также могут реализовать свое право на возмещение вреда, причиненного органами власти или их должностными лицами. Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак, представлявший жительниц Коми, говорит, что решение Конституционного суда – это большая победа.

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