2019-10-31T10:17:16+03:00
Общество

В ряды усть-цилемских кадетов вступили еще 17 школьников

С принятием присяги ребят поздравили представители районной администрации, ветеранских организаций и ЛУКОЙЛ-Коми
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Ребята приняли присягуРебята приняли присягу
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С торжественным событием – принятием присяги – ребят поздравили представители районной администрации, ветеранских организаций и ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие поддерживает кадетское движение в Усть-Цилемском районе на протяжении 10 лет.

В октябре 2009 года в школе села Коровий Ручей впервые принял присягу кадетский класс. За прошедшее время был пройден большой путь, школа получила статус кадетской. Сегодня редкое мероприятие в районе обходится без ее воспитанников. Они – постоянные участники ежегодной «Вахты памяти» и многих других значимых событий.

Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская поздравила ребят

Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская поздравила ребят

– Когда десять лет назад наше предприятие поддержало еще только зарождавшееся кадетское движение в Усть-Цилемском районе, мы и не ожидали, что совместная работа принесет такой успех, – отметила в своем поздравлении заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская. – Сегодня усть-цилемские кадеты – пример для подражания. Ваша школа – один из главных центров кадетского образования в регионе. Желаю всем вам новых успехов! И пусть с каждым днем большим и большим смыслом для вас наполняется взятый кадетами на вооружение девиз великого полководца Суворова «Жизнь Родине – честь никому!».

Участники церемонии отметили высокий вклад ЛУКОЙЛ-Коми в развитие кадетского движения в районе

Участники церемонии отметили высокий вклад ЛУКОЙЛ-Коми в развитие кадетского движения в районе

Участники церемонии отметили высокий вклад ЛУКОЙЛ-Коми в развитие кадетского движения в районе. Так, при поддержке нефтяников ежегодно проходят полевые сборы «Северная крепость». Гранты конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ», обладателями которых школа становилась не раз, позволили обустроить школьный стадион и создать полноценную тренировочную площадку. Здесь для кадетов проводят занятия по физподготовке и учения.

На этот раз подарком школе от нефтяников стал сертификат на приобретение ноутбука. По традиции, церемония посвящения продолжилась у мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто», где состоялось возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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