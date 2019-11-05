2019-11-05T11:19:33+03:00
Общество

В Сыктывкаре презентовали клип на тему постапокалипсиса

В ролике затрагивается тема экологии и Шиеса
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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В культурном пространстве «Револьт-центр» презентовали клип «Пока вращается земля» режиссера Ирины Леонтьевой на песню группы «Ни на йоту». 6-минутный ролик повествует о серьезных экологических проблемах, которые могут затронуть землю будущего.

Клип повествует о постапокалиптической земле, где процветают выжившие «дикари». По сценарию они берут в плен солиста группы «Ни на Йоту», чтобы принести его в жертву. На помощь ему спешит сестра, она бредет среди страшных примет времени — матери в противогазе, странном мужчине, который плывет в грязной реке, ест доширак и смотрит фильмы.

Фото vk.com

Фото vk.com

В кадре возникают отсылки к мусорному полигону, который пытаются построить на границе Архангельской области и Коми. Девушка берет в руки листовки, на которых написано «Шиес», к ней подходят неизвестные и начинают методично избивать дубинками. Кажется, что они неживые существа, почти зомби.

Надо отметить, что клип появился благодаря народным пожертвованиям - донатам. Большинство сцен снимали в пригороде Сыктывкара, в столице Коми оказалось много постапокалиптических локаций. В кадре зритель видит утопающие в отходах леса и тропинки. «На съемки клипа мы приносили свой рассортированный мусор, разбрасывали его, а потом снова собирали», - рассказывала режиссер Ирина Леонтьева на своей странице. Полную версию клипа вы можете посмотреть вот ТУТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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