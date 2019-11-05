2019-11-05T16:37:11+03:00
Общество

Минпром пытается помирить бастующих водителей и «Яндекс. Такси»

Представители ведомства попросили таксистов доказать, что они работают себе в ущерб
Дарья ЮДИНА
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Минпром Коми пытается разрешить спорт между таксистами и агрегаторомМинпром Коми пытается разрешить спорт между таксистами и агрегаторомФото: Павел КЛОКОВ
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Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми вклинилось в спор между сыктывкарскими таксистами и агрегатором «Яндекс.Такси». Напомним, что водители выразили недовольство слишком низкими тарифами, которые не позволяют им получать нормальные зарплаты. Министр Александр Ремига во время обсуждения госпрограммы «Развитие транспортной системы» заявил, что готов встретиться с недовольными таксистами. Сегодня прошла первая встреча.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сегодняшнем собрании Минпром выполнял роль третейского судьи. Для начала чиновники хотят разобраться в проблеме.

— Нас попросили составить отчеты о доходах и расходах: сколько каждый день мы тратим на мойку, бензин, амортизацию автомобиля, медика и механика. Мы должны доказать, что размер нашего заработка далек от того, что пишут в интернете. После этого будут предприниматься какие-то шаги по разрешению проблемы. Сейчас мы находимся на стадии переговоров, сообщил водитель такси, присутствовавший на встрече.

Также участники протеста отмечают, что начавшиеся переговоры — не повод отменять забастовку: 13 ноября водители такси не собираются выходить на работу. Таким образом таксисты хотят повлиять на агрегатор, установивший слишком низкие цены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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