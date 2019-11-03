Возглавить Сыктывкар хотят три человека

На пост главы администрации Сыктывкара претендуют три человека. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению деятельности горсовета Сыктывкара Александр Филиппов.

По его словам, документы в конкурсную комиссию подали уже три кандидата. Однако назвать фамилии претендентов на пост градоначальника Филиппов отказался, так как закон о защите персональных данных сделать этого не позволяет.

Принимать документы от кандидатов конкурсная комиссия будет принимать до 25 ноября. Итоги планируют подвести в полдень 6 декабря. Депутаты изберут градоначальника на ближайшем после этого дня заседании. Как передает БНК, к своим полномочиям глава администрации приступит сразу после избрания.

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