Кто метит в мэры Сыктывкара: список кандидатов

За кресло мэра Сыктывкара поборются 4 человека. «Юрган» сообщает, что документы успели подать исполняющая обязанности градоначальника Наталья Хозяинова, координатор местного отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова, председатель территориальной избирательной комиссии Александр Воронин и, по неподтвержденным данным, безработный мужчина Сергей Кассель.

Кстати, отвечая на вопросы журналистов летом, Наталья Хозяинова отвечала: «Моя семья не готова к тому, чтобы я стала мэром Сыктывкара». Однако на брифинге, который прошел 5 ноября, врио градоначальника отметила, что документы все же подала. До 25 ноября претенденты на пост должны предоставить все недостающие документы в администрацию, а 6 декабря пройдет конкурс на замещение должности градоначальника. Кстати, вот тут можно прочитать, какие компетенции необходимы будущему мэру столицы Коми.

Отметим также, что сразу же после отставки Валерия Козлова 5 июля, в соцсетях распространялись слухи — на пост претендуют мэр Ухты Магомед Османов и воркутинский градоначальник Игорь Гурьев. Также обитатели соцсетей на полном серьезе обсуждали, что пост может достаться министру энергетики и ЖКХ Сергею Лазареву или министру строительства и дорожного хозяйства Андрею Крикуненко. Как мы видим, слухи не подтвердились.

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